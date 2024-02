Espetáculos circenses gratuitos acontecem em Goianira e Nova Veneza

A Turnê Tradicionais do Picadeiro - Circo Show chega em Goianira e Nova Veneza neste sábado (24), às 10h, e no domingo (25), às 19h, no ginásio de esportes de ambas cidades. Os espetáculos são gratuitos e contam com o apoio do Governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes, mecanismo de fomento gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).



O projeto é uma fusão dinâmica entre o circo tradicional e o contemporâneo e conta com dez artistas profissionais das trupes Asas de Picadeiro, Chocolate & Pimentinha e Reality Circus. O roteiro traz para o palco personagens que variam entre palhaços, mágicos, malabaristas, acrobatas, equilibristas e contorcionistas.



Com início em 16 de fevereiro e após visitar sete cidades do interior goiano, o grupo chega às cidades com objetivo de democratizar o acesso à cultura.



Serviço: Turnê Tradicionais do Picadeiro - Circo Show

Entrada gratuita



Dia (24)

Cidade:Goianira

Horário: 10h

Local: Ginásio de Esportes de Goianira



Dia (25)

Cidade: Nova Veneza

Horário: 19h

Local: Ginásio de Esportes de Nova Veneza