Espetáculos gratuitos, evento de miniaturas e circo são destaques para crianças em shopping

Para celebrar o Mês das Crianças, o Shopping Cerrado aposta em uma programação diversificada, com destaque para os espetáculos infantis "O Menino dos Macacos" e “Família Monstruosa”, o Encontro de Colecionadores de Miniaturas e o Circo Khronos, além de várias outras atrações que prometem divertir toda a família.

Encontro de Colecionadores de Miniaturas

Entre os dias 10 e 13 de outubro, o Shopping Cerrado será palco para uma edição especial do Encontro de Colecionadores de Miniaturas. Além da tradicional exposição e venda de cerca de 10 mil miniaturas de carros, motos, bicicletas, aviões, action figures e brinquedos, o evento terá a exibição de seis carros customizados em escala real e duas pistas de hot wheels para a criançada se divertir. O horário de funcionamento será de quinta-feira a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 11h às 20h.

O Menino dos Macacos

O Menino dos Macacos será apresentado gratuitamente no dia 12 de outubro, às 18h, no Espaço de Eventos (piso 1, próximo ao Vapt Vupt). A peça, encenada pelo grupo Ilumini Personagens Vivos, narra a história de um bebê órfão criado por gorilas na selva que, ao se deparar com uma equipe de pesquisadores, descobre sua verdadeira identidade e se vê dividido entre a lealdade à sua família animal e o desejo de viver entre humanos.

Família Monstruosa

Já a apresentação de Família Monstruosa acontecerá no dia 26 de outubro, às 17h, no mesmo local. Também com entrada franca e sob comando do grupo Ilumini Personagens Vivos, a peça conta a história de uma família nada convencional e as confusões que surgem quando a filha adolescente se apaixona pela primeira vez.

Circo Khronos

Outra grande atração é o Circo Khronos, com apresentações de terça a sexta-feira, às 20h30, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. O espetáculo reúne artistas premiados internacionalmente e atrações como um camaro que se transforma em robô, um gorila gigante, um mágico de Las Vegas e um dinossauro T-Rex. Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 50 (inteira).

E muito mais

Além dessas quatro atrações especiais, o Shopping Cerrado oferece outras 11 opções de lazer, como cinema, kart, piscina de bolinhas, salas de escape e a Estação Turma da Mônica. Saiba mais:

1. Cinépolis (maior operadora de cinemas da América Latina. Está com ingressos com 50% de desconto às segundas e terças-feiras até o dia 26 de novembro)

2. Estação Turma da Mônica (parque de diversão infantil com 1.600 m² e 13 atrações tematizadas e inspiradas no incrível mundo das histórias em quadrinhos de Mauricio de Sousa)

3. Arena Trampolim (arena de trampolins interconectados)

4. Escape Moove (jogo com enigmas e desafios que devem ser decifrados para escapar das salas antes que o tempo acabe)

5. Cabine Enigmatrix (cabine telefônica onde o jogador tem 15 minutos para conseguir pistas e desarmar uma bomba que está prestes a explodir)

6. Nacional Kart Indoor (considerada a maior pista de kart indoor da cidade. Possui pista infantil, que atende crianças a partir de 1,20m de altura)

7. Magic Games (opções de brinquedos para todas as idades)

8. Mais Play (o maior teste de habilidade para pegar quantas pelúcias ou chaveiros conseguir)

9. Stop&Go (aluguel de mini-carrinhos elétricos divertidos e exclusivos)

10. Oficina de slime (fabricação de slime com diferentes itens, pinturinha de rosto e de tela e oficina de miçanga)

11. Dino Baby (piscina de bolinhas temática)

O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia (GO).