Está com dor de dente? Veja técnicas caseiras simples que ajudam a aliviar

Saber como aliviar a dor de dente é tudo que você precisa quando esse incômodo surge do nada, não é mesmo? É claro que o mais correto a ser feito em situações como essa é agendar uma consulta com o dentista o mais breve possível.

Porém, sabemos que nem sempre isso é possível. Pode ser que você esteja em uma viagem de férias, que a dor surja em um feriado prolongado ou que você tenha um compromisso inadiável, como uma entrevista de emprego, reunião com cliente importante ou prova na faculdade, por exemplo.

Nesse caso, apelar para técnicas caseiras é uma boa forma de remediar essa situação, até que você possa passar por uma avaliação profissional. Veja como aliviar a dor de dente com 10 técnicas caseiras:



1. AÇA BOCHECHOS COM ÁGUA E SAL

Bchechos com água e sal ajudam a limpar a boca e a combater os microorganismos. Isso faz com que a dor de dente seja amenizada. Para preparar a solução, basta diluir uma colher de chá de sal em um copo com água e fazer o bochecho por 30 segundos. Você pode repetir o processo de hora em hora.

2. BOCHECHOS COM CHÁ DE GENGIBRE COM PRÓPOLIS

O gengibre é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e calmantes. Já o própolis é famoso por sua forte ação antibacteriana e cicatrizante. Quando usados juntos, ajudam a aliviar as dores de dente, tendo em vista que amenizam as inflamações. Primeiro, você precisa preparar o chá de gengibre. Para isso, coloque cerca de 2 cm da raiz em uma panela ou chaleira com 200 ml de água e leve ao fogo até ferver. Depois, adicione 5 gotas de própolis no chá e faça o bochecho. Repita o procedimento duas vezes ao dia.

3. USE O CRAVO-DA-ÍNDIA

Com propriedades analgésicas e antissépticas, o cravo-da-índia é uma boa opção para aliviar as dores. Existem diferentes maneiras de usar. Numa delas, deve-se misturar duas gotas de óleo de cravo-da-índia com mais duas gotas de qualquer outro óleo vegetal e aplicar diretamente no dente que está doendo. Uma solução mais simples é mastigar o próprio cravo-da-índia com o dente que está doendo.



4. COLOQUE GELO NO LOCAL

Outra maneira de aliviar a dor é a colocação de gelo próximo à região que está dolorida por cerca de 15 minutos, mantendo sempre cuidado para não queimar a pele. Pode ser repetido até três vezes por dia.



5. APLIQUE ALHO NO DENTE

Apesar de provocar mau hálito, o alho pode ser um grande aliado da sua saúde bucal. Isso porque o alimento possui elementos antibióticos e medicinais, que atuam diretamente contra as bactérias. Para aliviar a dor, você pode usar o pó de alho, que deve ser misturado com sal e aplicado sobre o dente. Outra boa maneira de aliviar a dor é colocando o alho diretamente sobre o dente e mastigá-lo.



6. EVITE ALIMENTOS E BEBIDAS QUENTES OU FRIOS

Temperaturas extremas podem causar sensibilidade e dor intensa nos dentes. Opte por alimentos em temperatura ambiente e bebidas mornas para reduzir o desconforto.



7. EVITE ALIMENTOS AÇUCARADOS OU ÁCIDOS

Alimentos açucarados podem alimentar as bactérias presentes na boca, levando à formação de placas bacterianas e cáries, o que pode agravar a dor de dente. Além disso, alimentos ácidos podem corroer o esmalte dos dentes e aumentar a sensibilidade. Evite alimentos como doces, refrigerantes, sucos ácidos e frutas cítricas.



8. UTILIZE PASTAS DENTAIS ESPECÍFICAS PARA DENTES SENSÍVEIS

Pastas dentais formuladas para dentes sensíveis contêm ingredientes especiais, como nitrato de potássio ou cloreto de estrôncio. Tais elementos ajudam a bloquear os tubos microscópicos presentes nos dentes e reduzem a sensibilidade dentinária. Então, escove os dentes regularmente com essas pastas para obter alívio da dor.



9. ENXÁGUE A BOCA COM ÁGUA MORNA E BICARBONATO DE SÓDIO

O bicarbonato de sódio tem propriedades anti-inflamatórias e alcalinas, que podem ajudar a neutralizar os ácidos da boca e aliviar temporariamente a dor de dente. Faça assim: dissolva uma colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água morna e faça um enxaguante bucal, mantendo a solução na boca por alguns segundos antes de cuspir.



10. UTILIZE TRAVESSEIRO EXTRA PARA ELEVAR A CABEÇA DURANTE O SONO

Ao elevar a cabeça durante o sono você reduz a circulação de sangue na área dolorida, o que pode diminuir a dor. Isso também ajuda a evitar que a dor se intensifique durante a noite, pois a posição elevada reduz a pressão exercida sobre o dente afetado.

EXTRA - Conheça os perigos da automedicação. Na procura por uma solução para a dor de dente, não é recomendado usar remédio sem que ele seja prescrito por um médico ou dentista. Ao fazer a automedicação, você pode usar dosagens erradas e causar problemas maiores.

Fonte: DVI Radiologia