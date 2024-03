Estão abertas inscrições para Festival Talentos Goianos, em Goianésia

Nos dias 25, 26 e 27 de abril será realizado em Goianésia o Festival Talentos Goianos, o salão de eventos da Apae. A iniciativa é uma realização da Corpus Produções e Eventos, com patrocínio da Equatorial Goiás. As inscrições estão abertas até o dia 1° de abril e podem ser realizadas no site.

O Festival Talentos Goianos tem como objetivo incentivar as manifestações artísticas, promover o intercâmbio no âmbito musical e propiciar o aparecimento de novos talentos. Os participantes poderão concorrer nas categorias Kids (8 a 17 anos), Adulto (18 a 59 anos) e Melhor Idade (a partir de 60 anos), nas modalidades Intérprete e Composição Livre.

Além de troféus, os melhores colocados receberão prêmios em dinheiro: R$ 5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo colocado, R$ 2 mil para o terceiro e R$ 1 mil para o destaque goiano.

Mais informações sobre o festival podem ser obtidas pelo telefone (62) 9 8293-8122 ou e-mail: festivaltalentosgoianos@gmail.com.

Valorização da cultura

A Equatorial Goiás é a principal patrocinadora de projetos culturais apoiados pelo Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Goyazes – do Governo de Goiás. Em um ano de atuação no Estado, a distribuidora de energia disponibilizou R$ 12 milhões para fomentar a cultura goiana, por intermédio do Projeto E+ Cultura, que patrocinou 45 iniciativas. O montante equivale a 30% dos R$ 40 milhões direcionados pelo Programa Goyazes, que contemplou quase 300 projetos artísticos-culturais em mais de 75 municípios.

Serviço: Festival Talentos Goianos

Inscrições: até 1° de abril pelo site https://forms.gle/beunvN4y8pDW59QR6.

Realização: 25, 26 e 27 de abril.

Horário: 20h.

Local: Apae de Goianésia - Rua 43, n° 91, Santa Luzia.