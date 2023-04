Estacionamento irregular causa 771 multas por dia em Goiânia

O presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), Waldir Soares, desafia qualquer morador de Goiânia a andar pelas ruas da capital sem encontrar alguma irregularidade, sobretudo com relação aos estacionamentos proibidos. Apenas neste ano, até a tarde de quarta-feira (26), o site de transparência do órgão havia registrado um total de 88.769 infrações de condutores que deixaram seus veículos em locais inapropriados, o que gera uma média de 771 multas por dia por esta razão. Ou seja, 19% das infrações verificadas na capital em 2023 são de estacionamentos irregulares.

Os principais problemas são os veículos estacionados em locais ou em horários já proibidos pela administração municipal, com 22.729 infrações registradas, e em seguida há aqueles deixados em calçadas ou no passeio público, que neste ano já soma 15.786 multas. Neste último caso estão incluídas as situações em que os motoristas estacionam até mesmo em locais estabelecidos por comerciantes como permitidos, mas sem o aval da legislação. Isso ocorre quando as supostas vagas estão no local de passagem dos pedestres, ou seja, não houve o recuo nos lotes para conceder o espaço.

Situações como essas ocorrem até mesmo em imóveis residenciais, em que muitos veículos chegam a ficar parados em cima das faixas de acessibilidade, impedindo o ir e vir das pessoas. Segundo Waldir Soares, o estacionamento irregular é uma prática já costumeira no trânsito de Goiânia e que não vai mudar “da noite para o dia”, mas que estão sendo feitas ações para tentar mudar isso.

Operação

O Detran-GO realizou nesta quarta-feira (26) a segunda edição da Operação Trânsito Livre, em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Metropolitana (GCM). A intenção da ação é ir a determinada região de Goiânia realizar a fiscalização de trânsito “com foco em ações voltadas à repressão de estacionamento irregular de veículos e à desobstrução de calçadas e demais vias, garantindo o trânsito livre de veículos e pedestres. Na semana passada, a operação ocorreu no Bairro Vila Canaã, e desta vez o alvo foi o Setor Campinas. Apenas pela manhã, os agentes lavraram 184 autos de infrações, além de duas apreensões de veículos. Deste total, Soares relata que 59 infrações foram por estacionamento irregular, sendo que em 15 destes os veículos estavam nas calçadas do bairro, a mesma quantidade verificada de estacionamento em lugar proibido. Na ocasião, no entanto, a maior ocorrência (21) foi com o uso indevido da Área Azul, ou seja, veículos parados nas vagas rotativas sem a aquisição do bilhete.

O presidente explica que o setor de inteligência do Detran-GO fez um levantamento das regiões mais problemáticas da capital e haverá a visita a eles a cada semana. “Na Vila Canaã não fizemos só a fiscalização, houve também melhorias na sinalização, no calçamento e vamos até colocar um container na rua para os lojistas colocarem as peças descartadas, que antes ficavam nas ruas. Essa era uma demanda antiga que vamos resolver”, diz. Ocorre ainda a orientação dos motoristas, comerciantes e moradores sobre as práticas devidas para os locais.

Fiscalizar para coibir

O presidente do Detran-GO acredita que a prática de estacionamento irregular só será coibida com a fiscalização. “Só com a caneta mesmo que podemos mudar isso. Na Vila Canaã já conseguimos mudar o perfil depois da ação na última semana e nós vamos atuar duramente nisso”, diz. Ele conta ainda que no trajeto de ida do órgão estadual para o Setor Campinas já conseguiu avistar, em dois minutos após iniciada a viagem, dez motocicletas estacionadas irregularmente em uma calçada.

Soares afirma que a partir de agora vai passar a filmar e registrar nas redes sociais as infrações verificadas por ele nas ruas de Goiânia em seus trajetos diários. “As pessoas ficam falando em indústria da multa, mas basta qualquer cidadão dar uma volta em qualquer parte de Goiânia que vai verificar as infrações, que ocorrem o tempo todo e em todos os lugares”, diz. Com relação aos estacionamentos irregulares, o presidente do Detran-GO entende que essa é uma questão abandonada na capital por muitos anos e que ele pretende ajudar a melhorar, já que a mobilidade é responsabilidade da Prefeitura.

Outra prática comum nas vias de Goiânia é a reserva de vagas nas vias públicas, seja por cavaletes, cones ou quaisquer outros materiais, o que também configura uma infração de trânsito, mesmo que não tenha o envolvimento de um veículo. Neste caso, a multa é gravíssima e aplicada à pessoa física ou jurídica responsável pela obstrução, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Porém, até mesmo pela dificuldade de identificar os responsáveis, o número de infrações registradas é baixo. Neste ano foram 15 em todo o Estado de Goiás, sendo 6 em Goiânia. Já o depósito de mercadoria na via, que é infração pelo artigo 245, foi registrada apenas uma vez em Goiás no ano.