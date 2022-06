Estado de Goiás promove Dia D de Prevenção e Combate a Incêndios rurais

Em meio ao período de seca no estado, o Governo de Goiás, por meio Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), vai realizar nesta quarta-feira (1º) o Dia D de Aceiros e Podas 2022. O evento acontecerá a partir das 9h simultaneamente em cinco cidades: Alto Paraíso, Cristalina, Goianésia, Morrinhos e Rio Verde.

Ao lado de parceiros que formam o Comitê Técnico de Prevenção e Combate a Focos de Incêndio na Zona Rural de Goiás, lideranças locais e produtores se reunirão para falar sobre a importância de prevenir incêndios, apresentar técnicas de aceiros e podas e mapear possíveis estruturas auxiliares de combate ao fogo em cada região.

O secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça, relata que o Dia D é importante para levar informações e divulgar boas práticas de prevenção e combate ao fogo no período seco do Cerrado.

Além das associações que compõem o Comitê Técnico de Prevenção e Combate a Focos de Incêndio na Zona Rural do Estado de Goiás, a data terá a parceria das prefeituras de Alto Paraíso, Cristalina e Goianésia, além da associação com os Sindicatos Rurais de Alto Paraíso, Cristalina, Goianésia, Morrinhos e Rio Verde; Faeg Jovem de Alto Paraíso, Goianésia e Rio Verde e também com a Fazenda Volta da Serra de, Alto Paraíso.

SERVIÇO

Dia D de Aceiros e Podas 2022

Data: 1/6/2022 (quarta-feira)

Horário: 9 horas

Locais:

Alto Paraíso – Sindicato Rural (Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, Setor Planalto)

Cristalina – APP do Ribeirão Embira - Lateral do Quartel (Loteamento Vale do Sol)

Goianésia – Parque de Exposições Agropecuárias (Rua José Carrilho, Bairro Muniz Falcão)

Morrinhos – Sindicato Rural (Rua Adelino Ribeiro da Silva, Qd S Lt 1, Morro da Saudade)

Rio Verde – Tatersal de Leilões do Sindicato Rural de Rio Verde (saída para Montividiu)

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia