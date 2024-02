Estragos: Temporal provoca alagamentos e derruba árvores em Goiânia

A forte chuva que atingiu Goiânia no início da tarde desta quarta-feira (30) provocou diversos estragos pela cidade. Ao todo, nove árvores foram derrubadas, redes elétricas foram danificadas, ruas e avenidas foram obstruídas e vários pontos da capital foram alagados. O temporal durou pouco mais de uma hora.

Segundo informou a Defesa Civil, um trecho da Avenida Perimetral Norte foi bloqueado pela lama. Também houve registro de alagamentos no Bairro Goiá, Cidade Jardim e Goiânia 2. No Parque Amazônia, um imóvel chegou a ser destelhado.

A Equatorial também informou que, com a força do vento, o galho de uma árvore atingiu um equipamento da concessionária, no Parque Anhanguera, interrompendo o fornecimento de energia no local. De acordo com a empresa, a situação foi normalizada horas depois.

Uma obra da Saneago na Avenida Goiás Norte também foi afetada pelo volume de chuva. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) informou ao POPULAR que equipes foram até o local para realizar a desobstrução da rede de drenagem.

Moradores também registraram outros estragos pela cidade. No Bairro Vila Canaã, um homem gravou o momento em que duas motos estavam sendo arrastadas pela enxurrada, na Rua Professor Lázaro, enquanto algumas pessoas tentavam segurá-las. Na mesma rua, um restaurante ficou alagado durante o temporal. No Jardim Atlântico, uma árvore caiu sobre um carro.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) as rajadas de vento chegaram aos 60 km/h. A região mais afetada pela chuva foi a sudeste, que chegou aos 42 mm, seguida pelas regiões noroeste e leste, com 39,2 mm e 22,8 mm, respectivamente.

Canoa nas ruas

Na Vila Canaã, um homem usou uma canoa para “navegar” pela rua. A cena inusitada foi registrada e o vídeo está circulando nas redes sociais. A reportagem não conseguiu contato com o homem que aparece nas imagens, nem com a pessoa que gravou a situação até a última atualização desta matéria.

Chuvas devem continuar

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta de risco para temporais em quase 40 cidades de Goiás durante esta semana. O documento aponta que as chuvas intensas podem atingir 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia.