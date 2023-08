Estudante de medicina é suspeito de abusar de colegas em festas universitárias

Um estudante de medicina, de 23 anos, está sendo investigado pela polícia Civil de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, por suspeita de importunação sexual e estupro. Segundo o delegado Ariel Martins, que está à frente do caso, três jovens, com idades entre 21 e 23 anos, procuraram a polícia para denunciar os crimes.

Um inquérito foi instaurado para apurar o caso. De acordo com a denúncia, o suspeito aproveitava-se do estado de embriaguez das vítimas para praticar atos libidinosos.

O suspeito se aproximava deles em festas universitárias. Em seguida, o estudante de medicina convidava os colegas para que fossem até o apartamento dele, sob o pretexto de continuar bebendo. Os jovens embriagados acabavam dormindo por lá mesmo, momento em que o suspeito importunava as vítimas.

Ainda de acordo com a denúncia feita pelas vítimas, enquanto estavam desacordados pelo efeito do álcool, o suspeito “pegava em suas genitálias”. Uma das vítimas conta que, em uma dessas ocasiões, acordou no momento em que o suspeito praticava sexo oral nele, sem o seu consentimento.

O Daqui não conseguiu contato com a defesa do suspeito até a última atualização desta matéria. A reportagem também questionou se a universidade tem denúncias contra o estudante e aguarda retorno.