Estudante goiano conquista medalha de bronze na Olimpíada Internacional de Matemática

O estudante do 3º ano do ensino médio Eduardo Henrique Rodrigues do Nascimento, de 17 anos, foi o responsável por fazer o estado de Goiás brilhar na 63ª Olimpíada Internacional de Matemática (IMO, na sigla em inglês). O adolescente de Goiânia voltou de Oslo, na Noruega, nesta semana após conquistar a medalha de bronze. Ele comentou o feito: “Produto de muito esforço.”

Eduardo, que é aluno de um colégio particular da capital goiana, voltou ao Brasil no último domingo (17) após ficar uma semana na Noruega. O estudante foi selecionado para concorrer na IMO após ficar em primeiro lugar na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM).

No país europeu, após longos meses de estudo e preparo, o resultado veio: Eduardo conquistou a medalha de bronze na maior competição matemática a nível estudantil. O goiano comentou a vitória.

“Foi muito legal, até porque passei o ensino médio todo me preparando para os testes de seleção e para essa prova. Foi meio como um produto do esforço que tive ao longo do ensino médio”, disse.

Campeões brasileiros

Além de ter conquistado uma medalha de prata, duas de bronze e uma menção honrosa, pela primeira vez o Brasil levou duas medalhas de ouro em uma mesma edição da olimpíada.

Os estudantes Olavo Paschoal Longo, de São Paulo (SP) e Marcelo Machado Lage, de Belo Horizonte (MG), conquistaram os dois ouros da equipe. Rodrigo Salgado Domingos Porto, do Rio de Janeiro (RJ), levou a prata. Já as medalhas de bronze foram conquistadas por Eduardo Henrique e Gabriel Cruz Vitale Torkomian, de São Paulo (SP).

A menção honrosa ficou com João Pedro Ramos Viana Costa, de Fortaleza (CE).

A equipe teve como líder o professor Régis Prado Barbosa e como vice-líder Rafael Kazuhiro Miyazaki.