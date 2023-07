Estudante que perdeu parte do crânio em acidente de moto consegue doações e tem cirurgia marcada

A estudante de educação física Eduarda do Nascimento, de 21 anos, que perdeu parte do crânio ao sofrer um acidente de moto em Anápolis, a 55 km de Goiânia, conseguiu a doação da prótese que precisava para fazer a cirurgia de reparação. O procedimento está marcado para a próxima quinta-feira (27).

"Estou aqui para contar uma novidade para vocês. A minha cirurgia foi marcada e foi para essa semana, quinta-feira. Tudo isso foi possível graças a você que contribuiu com a vakinha, PIX solidário ou compartilhando o vídeo. Tenho certeza que cada um de vocês fazem parte da minha história", disse Eduarda em um vídeo publicado no instagram.

Acidente em Anápolis

O acidente aconteceu no dia 16 de junho deste ano, após a jovem sair para lanchar com amigos e cair da moto em que pilotava durante a volta para casa. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ficou 11 dias internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em um vídeo publicado nas redes sociais, a jovem relatou as sequelas, limitações e dificudades enfretadas após o acidente.

Eduarda precisou passar por cirurgia após um diagnóstico de coágulo no cérebro e a equipe médica retirou um pedaço do crânio para que o cérebro dela não fosse pressionado pelo inchaço. Como a estrutura estava trincada, o pedaço do crânio foi descartado porque não poderia ser reutilizado.

Após o procedimento, o cérebro ficou sem proteção. Por isso ela precisa fazer a cranioplastia, que seria uma prótese de osso sintético do mesmo formato do pedaço do crânio que foi retirado.