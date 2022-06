Estudantes de escolas públicas escrevem poemas e têm livro autoral publicado

Os alunos do Centro De Ensino Em Período Integral (CEPI) Professora Liodósia Serra Ramos, do município de Guapó, e da Escola Municipal Carlos Eurico de Camargo Alves, de Goiânia, participaram do Projeto Sementes ao Vento-Criando Poetas, que reuniu poemas escritos por eles durante o semestre para publicação no livro Semente ao Vento. O projeto foi inspirado no tema reciclar. Os estudantes escreveram 150 poemas.

Participaram 74 de Guapó e 80 de Goiânia. Durante as aulas de redação literária, foi apresentado aos alunos os elementos e características de um poema. E nas atividades, eles leram Manuel Bandeira, Vinicius de Moraes, Elias José, Marlene Couto, e muitos outros.

O projeto teve como proposta motivar a consciência ambiental e despertar o artista e escritor nos estudantes. Além das aulas, eles aprenderam sobre a arte em grafite no estêncil, conceitos sobre reduzir, reutilizar e reciclar, e palestras sobre educação ambiental que completaram o aprendizado.

Garrafas pets, latas, potes de sorvetes, entre outros materiais foram transformados para novos usos, como vasos onde as crianças plantaram mudas e levaram para casa, vivenciando o ciclo de reutilização.

Tereza Carvalho, responsável pela execução do projeto, contemplado pelo edital da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura (Secult) e governo federal, relata que o livro foi entregue aos alunos durante o evento de encerramento, que aconteceu no último final de semana.

Em Guapó, o projeto foi concluído no dia 4 de maio, com a entrega dos livros leituras de poemas, exposição das produções dos alunos das oficinas de grafite no estêncil e reciclagem e a doação de mudas plantadas pelos alunos.

Já em Goiânia, a Escola Municipal Carlos Eurico de Camargo Alves, no Parque Santa Rita, foi finalizada no último sábado (11), e foi aberta ao público.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia