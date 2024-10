Estudantes de Goiás estão na final do Prêmio Miniempresa Brasil 2024

Primeiro programa criado pela ONG Junior Achievement e presente em mais de 100 países, o Programa Miniempresa é uma competição nacional que incentiva estudantes do Ensino Médio a criar e gerenciar uma empresa real do zero. Ao final da etapa regional de desenvolvimento dos projetos, é realizado o Prêmio Miniempresa Brasil.

Neste ano, três miniempresas de alunos de escolas de Goiás disputam a final que acontece em Luís Correia, no Piauí, entre os dias 8 e 13 de outubro, como parte do Findinexa Brasil, um dos maiores encontros de empreendedorismo jovem do país.

A Junior Achievement Goiás (JA Goiás) é responsável por promover o programa nas cidades goianas e neste ano as empresas que representarão o estado na final nacional são a Uai Essências, Wave e ZenUs, sendo que todas participaram da última edição do programa Miniempresa em Goiás, com formatura que aconteceu agosto.

A ZenUs, do Colégio Integrado, desenvolveu um produto de incenso com suporte; os jovens desenvolvedores da Wave, do Colégio Sesi Campinas, canalizaram a criatividade em suporte para leitura; e a UAI Essências, projeto de alunos da Escola do Futuro Luiz Rassi, desenvolveu um conjunto de velas, que além de aromáticas também são repelentes.

Durante o evento no Piauí os estudantes vão apresentar suas ideias de negócios e produtos em uma feira especial aberta ao público. Embora os itens não sejam comercializados durante o evento, o formato serve para fomentar a troca de experiências e divulgar as criações dos jovens empreendedores.

A atividade também prevê uma apresentação (pitch), em que os participantes terão até três minutos para expor seu negócio no palco, seguida de uma rodada de perguntas e respostas com os jurados.

A banca será composta por Leticio Dantas, CEO e sócio do Grupo BLR e gestor de novos negócios do Teresina Shopping, Carolina Malta, gerente sênior da Dell Technologies, e Bruce Cordão, ex-presidente da JA Piauí e membro do Conselho Diretor da JA Brasil. O objetivo é que as equipes compartilhem suas principais conquistas e desafios na criação e gestão de suas miniempresas.

Inovação

Durante a execução do Programa Miniempresa, os alunos recebem suporte de profissionais e pessoas voluntárias em áreas como vendas, marketing, finanças, produção e recursos humanos. Na competição deste ano, 10 equipes dos estados de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Piauí e Santa Catarina disputarão o título de melhor miniempresa de 2024.