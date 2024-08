Estudantes de Goiás ganham medalha de ouro em competição nacional de foguetes

Nove estudantes de Goiás conquistaram três troféus e nove medalhas de ouro na competição nacional de foguetes na 27ª Olimpíada de Astronomia e Astronáutica (OBA). Para participar da competição, os alunos do IF Goiano do campus de Trindade viajaram com o professor organizador até a Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O foguete alcançou mais de 200 metros na horizontal por meio da reação química.

Os alunos conquistaram os troféus na última quinta-feira (8) e concorriam com equipes de todo o Brasil, segundo o professor de física, Arquimar Barbosa de Oliveira, de 39 anos. O químico que acompanhou a turma durante toda viagem informou que o desafio do nível quatro consiste em alcançar no mínimo 200 metros de distância no lançamento de foguetes com material leve.

Para que isso seja possível é necessário muito estudo e dedicação:

Não basta somente conhecimento da física. Envolve conhecimento em outras disciplinas, como a química no caso da reação entre o vinagre e o bicarbonato, a escolha do material para produzir a base do foguete. Então, os alunos do nosso curso técnico estudam a resistência dos materiais. Tem que saber utilizar o material porque precisa ser resistente e, ao mesmo tempo, leve para que o foguete tenha maior alcance”, ressaltou.

"Os alunos apresentaram os projetos para outros alunos, foi possível conhecer outros professores. Tivemos oficinas, eles puderam ali aprender novas técnicas para ver outros foguetes no nível cinco, por exemplo. Então foi um momento ali de conhecimento e de interação", destacou o professor.

Além da troca de conhecimento adquirida pelos alunos, Arquimar ainda acrescentou a oportunidade que alguns alunos tiveram de viajar: “além da ciência, os alunos também tiveram a oportunidade de conhecer novos caminhos. Muitos alunos nossos nunca tinham saído de Goiás. Um foguetinho de garrafa pet mostrou isso para eles, né? Levou eles até o Rio de Janeiro”, afirmou.

A competição com 64 equipes foi promovida pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Escolas estaduais e particulares puderam se apresentar e mostrar os seus projetos ao público.