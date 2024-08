Estudantes do 9º ano de escolas públicas podem concorrer a bolsas para o ensino médio

Estudantes da rede pública que cursam o 9º ano do ensino fundamental podem se inscrever para a seleção do Instituto Ser Tão Grande até o dia 13 de setembro. Os jovens selecionados terão acesso a financiamento educacional durante todo o ensino médio, curso de inglês, além de mentoria na área de interesse.



O Instituto Ser Tão Grande atua em duas frentes: o financiamento integral do ensino médio nas melhores escolas particulares de Goiânia, como COPE, ARENA, ÁTRIO e SIMBIOS; ou, para os alunos que optarem por continuar na escola pública, o financiamento de cursos de reforço no contraturno.

Todos os estudantes, independentemente da escolha, terão acesso a aulas de inglês, garantindo uma formação completa e preparada para os desafios futuros.



Além dos benefícios acadêmicos, os Jovens Ser Tão Grande contarão com uma rede de mentoria formada por profissionais de destaque em suas áreas e com experiências em universidades de referência mundial, como Harvard e Columbia. Esta mentoria visa não apenas apoiar o desenvolvimento acadêmico, mas também preparar os jovens para se destacarem em suas futuras carreiras.



Inscrições e Critérios

As inscrições estão abertas até 13 de setembro de 2024 e devem ser realizadas exclusivamente neste site. Podem participar alunos que estudem em escolas públicas, que tenham renda bruta familiar de até 1,5 vezes o salário mínimo per capita (atualmente R$ 2.118,00) e que tenham entre 12 e 15 anos.

Para mais informações sobre o processo seletivo, acesse o site https://institutosertaogrande.org/ ou siga o Instituto no Instagram (@institutosertaogrande).