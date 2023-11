Estudantes goianos levam ouro na 1ª edição da Olimpíada de Português

Quatro estudantes goianos foram destaque na 1ª Olimpíada de Português, uma competição acadêmica voltada para o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio. Idealizado por um grupo de professores e estudiosos da Língua Portuguesa, a disputa contou com a participação de alunos dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

Entre os mais de 100 mil participantes da olimpíada, encerrada no dia 30 de outubro com a entrega da premiação, os alunos da Escola Canadense Maple Bear Goiânia Heitor Alves Fonseca, de 14 anos e estudante do 9º ano do Ensino Fundamental; e Valentina Nery Bailão, de 14 anos e do 8º ano, levaram medalha de ouro na disputa.

Também alunos da Maple Bear Goiânia, Júlia Andrade Moreira, de 14 anos e que cursa o 9º ano do Ensino Fundamental, conquistou medalha de prata; já Felipe B. Taveira Bernardes, de 14 anos e do 9º ano do Fundamental, recebeu menção honrosa.

Ao receberem suas medalhas de ouro, Valentina e Heitor comentaram sobre o desafio de participar de uma competição que envolve tanto estudantes e sobre a emoção de serem destaques. “Provas como as da Olimpíada de Português trabalham o raciocínio lógico, a interpretação de texto, habilidades que serão utilizadas durante toda a vida. Por isso, acho importante esse estímulo, pois o nosso aprendizado está sempre em construção”, afirmou Valentina .

Já Heitor Alves destacou o incentivo dado pela escola para que os alunos participem de competições como a Olimpíada de Português. “Enfrentamos como desafio sim, mas de forma muito positiva, o que nos motiva a buscar o conhecimento e os resultados”, revelou o jovem ao receber sua medalha de ouro.

Segundo o aluno, a participação na competição foi uma experiência fantástica e que abriu sua mente para novos conhecimentos e novas abordagens da Língua Portuguesa. “A participação numa competição como essa vai muito além da medalha em si. É uma forma de obter crescimento acadêmico e pessoal também”, destacou.