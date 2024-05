Evento de samba em Goiânia arrecada água para as vítimas das enchentes

Samba e solidariedade, esse é o mote de um evento que acontece no Bar da Tia, Tio e Primo, na Praça Universitária, em Goiânia, nesta quinta-feira (9), a partir das 19h30. A Roda de Samba Solidária será em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A atração irá reunir vários artistas do cenário do samba da capital. Entre eles, o músico Xexéu, Luciana Clímaco, Poly Pimpão, com participação de André da Velha no Trombone de Vara, Walter Carvalho, Fernando Boi, Grace Carvalho, Jorge Leite (o Jorjão), entre outros.

Na ocasião os artistas estarão em conjunto oferecendo a sua arte, em nome da solidariedade às vítimas da tragédia que vem mobilizando o Brasil. A ideia é criar um ponto de coleta, no local do show, para doações de água mineral que serão encaminhadas ao Centro de Tradições Gaúchas de Goiás (CTG). Todo os produtos arrecadados serão enviados para a região Sul do país.

Serviço:

RODA DE SAMBA SOLIDÁRIA

Data: Nesta quinta-feira, 9 de maio, às 19h30

Local:BAR DA TIA, TIO e PRIMO – Praça Universitária