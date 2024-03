Evento gratuito de autodescoberta e empoderamento feminino acontece nesta sexta

A HP Transportes, em uma demonstração de compromisso com a diversidade e o desenvolvimento pessoal, anuncia a celebração do Dia Internacional da Mulher com um evento especial focado em autodescoberta, inclusão e diversidade.

Intitulado "Abrace as diferenças: mulheres conectadas com todas as suas versões", o encontro visa homenagear as diversas jornadas das mulheres e suas contribuições únicas à sociedade. O evento contará com uma série de atividades projetadas para inspirar e capacitar.



A agenda inclui:

- "Café e conexão", onde os participantes poderão desfrutar de uma manhã repleta de aromas e sabores, preparando o terreno para trocas enriquecedoras;

- "Circuito de conversas", liderado pela psicóloga e terapeuta Paty Jaia, que guiará uma discussão profunda sobre bem-estar e autoconhecimento;

- "Harmonia e movimento", uma sessão de Yoga ministrada pela instrutora Beatriz Taniguti, destinada a alinhar corpo e mente em um ato de equilíbrio e paz interior.

A diretora executiva da HP Transportes, Indiara Ferreira, compartilha seu entusiasmo: "Este evento é a concretização dos valores que cultivamos em nossa empresa. Queremos proporcionar um espaço onde todas as mulheres, independentemente de sua jornada, possam se conectar e celebrar suas múltiplas versões. Se reconhecer e se aceitar é o primeiro passo para aceitar as diferenças! É uma honra proporcionar essa experiência para nossas integrantes. Estamos promovendo não apenas a reflexão, mas a ação em direção à inclusão e diversidade."

Data: 8 de Março de 2024 (Sexta-feira)

Horário: 8h30 às 11h30

Local: Parque Flamboyant