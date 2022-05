Ex-funcionária de cooperativa é presa em Morrinhos após tentar desviar R$ 1 milhão em pix

Uma mulher de 24 anos identificada apenas como D.C.D foi presa nesta segunda-feira (2), suspeita de tentar desviar R$ 1 milhão em pix de uma cooperativa agropecuária com sede em Morrinhos, no Sul de Goiás. O caso foi descoberto na tarde de domingo (1º), quando os gestores da empresa começaram a receber e-mails alertando sobre as transações. No total, ela tentou fazer 39 operações de PIX para contas de quatro familiares em menos de 24 horas. A Polícia Civil foi comunicada e o Banco Central foi acionado. Os valores foram bloqueados e a empresa não teve prejuízos.

Advogado da cooperativa, Murilo Falone explica que a mulher trabalhou no estoque da empresa em 2019 e que ela supostamente teria clonado o aplicativo da empresa. As transações não foram concluídas, mas ela comprou um iPhone e abasteceu o veículo com R$ 50 do dinheiro da empresa. Apesar disso, os valores foram recuperados. A suspeita foi presa em flagrante e encaminhada ao presídio feminino de Corumbaíba.

A investigação será conduzida pelo delegado Fernando Gontijo e ela deve ser indiciada por furto qualificado mediante fraude eletrônica. Os familiares cujas contas seriam usadas para a transferência também deverão ser chamados para depoimento.