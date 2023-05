Ex-namorado suspeito de dar golpes de facão e quase decepar braço de influencer é preso

Colaborou: Ton Paulo

O ex-namorado da influenciadora digital Daniele Gonçalves de 32 anos foi preso na zona rural de Maringá (assista o vídeo abaixo). Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR) a captura aconteceu em uma clínica psiquiátrica nesta quinta-feira (11). O homem foi preso suspeito de tentativa de feminicídio.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que se posicionasse até a última atualização deste caso. O espaço segue aberto para possíveis manifestações.

O crime aconteceu na última terça-feira (9). A reportagem, a mãe da influenciadora, contou que a filha voltou a morar em Londrina com ela no final do ano passado e estava em uma fase feliz. No dia do ataque, a mulher narra que Dani chegava em casa do trabalho no final da tarde, sozinha e de carro, quando teria percebido um carro preto estacionado a poucos metros do portão de entrada.

Segundo a PCPR, o suspeito foi capturado em menos de 48 horas após o crime. “As investigações continuam a fim de esclarecer e estabelecer a dinâmica do crime”, informaram os agentes.

À reportagem, a mãe de Dani revelou que a filha havia terminado um relacionamento com o suspeito recentemente, mas ele não aceitava o fato. Ela disse que o homem foi para Goiânia quando Dani estava lá, e durante uma discussão, chegou a enforcá-la.

Conforme apurado pela PCPR, a vítima estava sozinha quando foi surpreendida pelo suspeito, que efetuou golpes de facão na região do rosto e braço da mulher. “Na hora, ele cortou o rosto dela. Ela pegou e colocou o braço na frente, pra se proteger, e tentou mudar de banco, passar para o outro lado. E ele com o facão [efetuando os golpes]”, conta, acrescentando que o suspeito entrou em seu carro e fugiu logo em seguida.

A influenciadora foi socorrida e encaminhada ao hospital e está internada.