Ex-prefeito de Iporá é preso por posse ilegal de munição durante investigação sobre rede de proteção

LETÍCIA GRAZIELY

O ex-prefeito de Iporá, Danilo Gleic, foi preso nesta quinta-feira (25) durante uma investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) que apura uma rede de proteção ao prefeito afastado, Naçoitan Leite. Naçoitan é acusado de invadir a casa da ex-companheira em novembro de 2023, derrubar o portão com uma caminhonete e atirar contra a porta do quarto em que ela e o namorado estavam.

De acordo com o MP-GO, não havia mandado de prisão contra Danilo na operação, mas durante as buscas foram encontradas munições de arma de fogo na casa dele. Por esse motivo, Danilo foi preso suspeito por posse ilegal de munição. O jornal não conseguiu localizar a defesa de Danilo até a última atualização desta matéria. Já a defesa de Naçoitan, em nota, disse que "acredito q nunca existiu mesmo, porque esse crime só se consuma se o crime atribuído ao autor principal se confirmar, ou seja, somente depois de uma sentença penal condenatória transitada em julgado".

O MP-GO informou ainda que documentos que o ligam a Naçoitan, o passaporte do prefeito e R$ 8,5 mil foram apreendidos na casa Danilo. Ele não é o único investigado, mas como o processo tramita sob sigilo, não foram repassadas informações sobre os outros investigados.

Nomeou Danilo

Mesmo preso e internado, Naçoitan assinou um decreto em que nomeou o então secretário de Agricultura e ex-prefeito da cidade, Danilo Gleic Alves dos Santos, para a função de “gestor da administração pública municipal”.

O documento dizia que Danilo ficaria responsável por realizar “todos os atos de gestão, nos termos da legislação vigente, por tempo indeterminado”. O decreto foi considerado ilegal e a vice-prefeita Maysa Cunha assumiu a gestão da cidade.

Caso Naçoitan

Naçoitan Araújo Leite foi preso no dia 23 de novembro de 2023 após se entregar à polícia depois de cinco dias foragido. Ele foi indiciado por tentativa de feminicídio contra a ex-mulher e de homicídio contra o namorado dela.

A investigação aponta que, na madrugada do dia 18, o prefeito invadiu a casa da ex-companheira derrubando o portão com uma caminhonete e atirou contra a porta do quarto em que o casal estava. As vítimas não ficaram feridas, mas nove balas atravessaram a porta.

Após efetuar os disparos, o político fugiu do local. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o prefeito invadiu a casa com uma caminhonete. Nas imagens é possível ver que Naçoitan chega na casa, por volta de 1 hora, em uma caminhonete preta. Ele para o veículo na porta, desce e acelera em direção ao portão. Ele ficou cerca de três minutos na casa.

De acordo com a polícia, o prefeito tentou invadir o quarto da ex-companheira e chegou a tentar arrombar a porta. Conforme a perícia feita pela Polícia Técnico Científica, ele usou duas armas para atirar contra a casa.

Rede de proteção

O período em que Naçoitan esteve foragido levantou a suspeita sobre a existência de uma rede de proteção que pode ter colaborado para que ele conseguisse evitar a prisão por quase uma semana. A possibilidade é citada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) como preocupação.