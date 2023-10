Exames gratuitos na prevenção ao câncer de mama

O mês de outubro é conhecido mundialmente como o Outubro Rosa, uma campanha dedicada à conscientização sobre o câncer de mama. É um momento importante para lembrarmos a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Na segunda-feira, dia 30 de outubro, das 8h às 17h, o Cartório Bruno Quintiliano realiza a ação especial ‘Outubro Rosa e Saúde da Mulher’, com exames de saúde gratuitos em celebração à campanha e também ao cuidado com a saúde da mulher.

Na ocasião serão realizados exames de Ultrassonografia Endovaginal, Ultrassonografia de Mamas e Ultrassonografia Abdômen Total. Para participar é necessário agendar o seu exame no dia, as vagas são limitadas, com limite de 50 atendimentos.

“Para realização do exame não precisa do pedido! A ação é totalmente inovadora, não é um mutirão com apoio da Prefeitura e nem do Estado, mas sim uma iniciativa privada para realizar uma ação social às pessoas do município de Aparecida de Goiânia e região”, explica Bruno Quintiliano.



Confira quais serão os exames

1. Ultrassonografia Endovaginal: Um exame crucial para a saúde ginecológica.

2. Ultrassonografia de Mamas: Importante para a detecção precoce de possíveis problemas.

3. Ultrassonografia Abdômen Total: Um exame que vai além do Outubro Rosa, verificando órgãos internos, como o fígado, para garantir a sua saúde de maneira abrangente.



SERVIÇO: ‘Outubro Rosa e Saúde da Mulher’

Data: 30 de outubro

Local: Cartório Bruno Quintiliano (Avenida Rio Verde, Quadra 24, Lotes 06/07/08, S/Nº - Vila Rosa, Aparecida de Goiânia)

Horário: a partir das 08h até às 17h