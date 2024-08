Exclusividade na venda de imóveis é bom para corretores e clientes

O número de corretores de imóveis no Brasil aumentou 44% nos últimos cinco anos. Em 2018, eram 383 mil profissionais ativos no Brasil. No fim de 2023, esse número saltou para 554 mil, segundo o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci).

No período, houve também uma expansão significativa no número de imobiliárias em operação no país. Em 2018, eram 47 mil, já no fim do ano passado, foram registradas quase 26 mil a mais, para 73 mil imobiliárias em operação, o que representa um crescimento de 53%.

Em Goiás, existem mais de 43 mil corretores de imóveis registrados, de acordo com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Goiás (Creci-GO). Em Goiânia, eles são beneficiados pela exclusividade de vendas.

Diferente de outras cidades brasileiras, em que várias imobiliárias ou corretores de imóveis anunciam a venda de mesma sala comercial ou casa, e provoca uma verdadeira avalanche de placas com telefones para contato, a capital goiana opta pela despoluição visual e garantia de realizar um negócio considerado mais seguro.

Isso é algo a se celebrar no Dia do Corretor de Imóveis, comemorado em 27 de agosto. A modalidade de exclusividade imobiliária é citada no artigo 726 do Código Civil brasileiro e consiste na escolha do proprietário em autorizar apenas um profissional do ramo ou uma imobiliária a intermediar a venda do seu imóvel.

Para o sócio-diretor do Grupo URBS, Leandro Chaer, a medida é positiva, pois gera mais segurança para quem quer vender o bem e mais comprometimento do profissional ou da imobiliária perante a venda.

“A vantagem para o dono do imóvel é um trabalho mais profissional. Além disso, quem é contratado investe mais em marketing digital, anúncios, assessoria jurídica, documental, entre outras, porque é o responsável para que a venda aconteça e têm o respaldo legal de que seu trabalho será reconhecido. Todo esse investimento com foco e estratégia, traz um resultado de venda mais rápido”, complementa.

Com muitos e sem nenhum

Sem a exclusividade, Leandro Chaer explica que o bem fica sem um responsável para a coordenação comercial. “Muitos sabendo do imóvel e pouca gente focando em uma estratégia sólida de venda. Além disso, o vendedor, tendo um representante, vai se responsabilizar por filtrar bons clientes, investir financeiramente para chegar ao resultado e ter responsabilidade por situações corriqueiras, como cuidar da integridade física do bem, responsabilidade de assessoria jurídica, entre outros aspectos”, pontua o especialista.

O sócio-diretor do Grupo URBS acrescenta ainda que, mesmo com o contrato de gestão comercial com exclusividade, o contratado pode fazer parcerias e ter outros profissionais e imobiliárias oferecendo o imóvel, porém com uma coordenação do processo e com um especialista sempre acompanhando as visitas e tratativas.

Contudo, se o cliente optar por um corretor independente, deve conferir suas credenciais. No site do Creci-GO é possível obter gratuitamente a certidão de regularidade para os profissionais e empresas. Por meio deste documento, pode-se verificar se estão com inscrição regular e não têm pendências éticas junto ao Conselho.