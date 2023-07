Expedição pela Chapada dos Veadeiros deve percorrer 420 km em defesa das águas do Cerrado

Três cientistas fazem parte da edição de 2023 da TransCerrado, expedição de bicicleta em defesa das águas do Cerrado. Um percurso de 420 km vai ser percorrido dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e em suas redondezas, a fim de defender o bioma. O percurso busca destacar as riquezas naturais do Cerrado, seu potencial ecoturístico e também de desenvolvimento sustentável. A largada está prevista para a próxima segunda-feira (10).

São três os membros da equipe que realizam a expedição: o pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), Paulo Moutinho, o também pesquisador e coordenador de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica do Instituto, Valderli Piontekowski, e o especialista em navegação, Márcio Bittencourt.

Moutinho destaca a falta de compreensão da importância do bioma como um dos principais empecilhos para sua proteção. A distância da população dos grandes centros urbanos do Cerrado faz com que muitos desconheçam a urgência do assunto.

O que esperamos com o TransCerrado é, através de uma aventura científica, encorajar as pessoas a conhecerem melhor o bioma e vivê-lo através do esporte ao ar livre”, resumiu o pesquisador sênior do Ipam.

Em sua primeira edição, o TransCerrado teve percurso de mais de 700 km , entre a cidade de Goiás e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Para acompanhar em detalhes a expedição deste ano, é só acompanhar a página Instagram do projeto e também o site do Ipam.

Sobre o Bioma

Segundo dados do Ipam, o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, com a maior biodiversidade do planeta, e ocupa 24% de todo o território nacional. Apesar disso, o Cerrado tem apenas 1,7% de sua extensão protegida por parques e áreas de conservação.

Em levantamento feito pelo MapBiomas Água, é possível perceber recuo de 66% da cobertura de água dentro de áreas protegidas do bioma. É destacado na pesquisa que, das dez áreas de preservação com perda hídrica, sete estão no trecho dos rios Tocantins-Araguaia.

Ainda segundo informações deste levantamento, nos últimos 38 anos, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros perdeu 87% das superfícies de água. Vale lembrar que na região estão as nascentes dos principais rios de todo o Brasil.