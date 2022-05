Explosão destrói hotel em Havana, capital de Cuba, e deixa ao menos 5 mortos

Uma forte explosão foi registrada no famoso hotel Saratoga, no centro de Havana, de acordo com publicações da imprensa estatal cubana nesta sexta-feira (6). Reportagem da agência de notícias Reuters no local também observou chamas saindo do luxuoso edifício da ilha.

A rede americana CNN, por sua vez, relatou que policiais e bombeiros estão vasculhando escombros em busca de sobreviventes —ônibus e carros nos arredores também foram parcial ou completamente destruídos. O site estatal Cubadebate afirmou que ao menos cinco mortes foram registradas até o momento e que 15 pessoas ficaram feridas. Outras 13 pessoas estão desaparecidas nos escombros.

A Reuters, citando a mídia estatal cubana, mas sem nomear o veículo, fala em oito mortes e 25 feridos.

Fotos do Granma, diário oficial do Partido Comunista, mostram o hotel com as paredes destruídas em vários andares. Estudantes de uma escola ao lado foram retiradas dali, ainda segundo site. Próximo ao local da explosão, ambulâncias dividiam o espaço com médicos, enfermeiras, policiais e curiosos.

A polícia isolou pontos-chave e edifícios próximos, incluindo o histórico e turístico Capitólio, antiga sede do governo do país. Nas redes sociais, pessoas que dizem estar no local relataram que a explosão pode ter ocorrido em um caminhão que transportava gás natural liquefeito e passava pelo hotel.

O líder do regime cubano, Miguel Díaz-Canel, foi ao local e descartou a possibilidade de a explosão ter sido causada por uma bomba e apontou um vazamento de gás como a causa mais provável. A fala de Díaz-Canel está em linha com a TV estatal, segundo a qual o incidente não foi fruto de um "ataque terrorista", acrescentando que o hotel estava fechado e só funcionários estavam no local no momento da explosão.

O Saratoga foi remodelado por uma empresa britânica após a queda da União Soviética e foi considerado por muitos anos o principal local para visitar altos funcionários da ditadura cubana e celebridades.

Ao longo dos últimos anos, perdeu espaço para novos estabelecimentos em Havana. O hotel estava programado para reabrir nos próximos dias, após as piores fases da pandemia de Covid na ilha.