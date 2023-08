Explosivo é encontrado no Parque Flamboyant, em Goiânia

Um artefato explosivo foi encontrado pela Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) na manhã desta segunda-feira (28) no Parque Flamboyant, no Setor Jardim Goiás. A equipe isolou imediatamente a área e acionou posteriormente o Esquadrão Antibombas da Polícia Militar (PM) e da Defesa Civil.

O dispositivo foi recolhido pelo Esquadrão Antibombas, que realizou uma detonação de forma controlada e segura (veja o vídeo abaixo). A bomba estava escondida entre as pedras que fazem parte da vegetação.

A Guarda Civil Metropolitana ainda confirmou que o inquérito foi aberto e as investigações serão realizadas para ajudar na identificação da pessoa responsável por deixar a bomba no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.