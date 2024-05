Exposição de animais empalhados alerta para preservação do cerrado goiano

Cobrindo cerca de 70% do território goiano, o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Esse ecossistema que domina quase que um quarto do território nacional, além de uma enorme biodiversidade entre espécies vegetais e animais, têm uma especial importância na preservação dos recursos hídricos superficiais do país, já que abriga oito das 12 grandes regiões hidrográficas brasileiras.

E justamente para chamar a atenção da população para a necessidade de preservação desse rico bioma que faz parte da cultura de Goiás, é que o Shopping Estação Goiânia, no Setor Central, recebe até essa quarta-feira (15), das 10h às 17h, o projeto de educação ambiental com Cerrado Vivo Soluções Ambientais. A entrada na exposição é gratuita.



Conforme explica o coordenador de marketing do shopping, Rayam Saraiva, a exposição promete celebrar a biodiversidade do Cerrado, de forma lúdica e explicativa. “Quem nunca teve a curiosidade de conhecer espécies de animais da nossa fauna de pertinho, não é mesmo? Essa é a oportunidade ideal para isso”, informa.

Por meio da técnica de taxidermia (empalhamento) de animais, a exposição pretende contar a trajetória do projeto desde sua concepção, há mais de um ano, até sua implementação, com ênfase no papel dos biólogos Maurinho Pereira de Souza Júnior e Murilo Henrique Borges de Souza, idealizadores do trabalho.

Segundo Maurinho Pereira, o Cerrado Vivo Soluções Ambientais nasceu da paixão dele e do amigo Murilo pelo cerrado goiano, e também do compromisso dos dois em promover a conservação do meio ambiente, por meio da educação, trabalho que fazem em parceria com o biólogo taxidermista Saamary Peçanha. “Somos uma empresa especializada em soluções e educação ambiental, onde utilizamos animais empalhados como uma ferramenta única para promover a conscientização ecológica. Buscamos oferecer uma experiência imersiva que estimule o aprendizado ecológico”, aponta.

Ainda de acordo com ele, desde o início, o projeto Cerrado Vivo tem buscado expandir seu alcance e impacto junto à sociedade, chegando a várias instituições educacionais, aos shoppings, a empresas privadas e em eventos comunitários, para levar a mensagem de conservação do meio ambiente a um público cada vez maior e diverso. “Trabalhamos para inspirar mudanças positivas, incentivando o respeito pela biodiversidade e a adoção de práticas sustentáveis em nossa comunidade”, enfatiza.

Serviço: Cerrado Vivo

Data: Até 15 de maio

Horário: 10h às 17h

Local: Em frente ao Hotel Ibis Styles Goiânia Shopping Estação, Av. Goiás, 2151, Setor Central