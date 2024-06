Exposição em shopping reúne carros antigos, customizados e modificados

O estacionamento do Plaza D’Oro Shopping se prepara para receber a segunda edição do Piqilow, uma exposição de veículos antigos, customizados e modificados. O evento acontece neste sábado (22), das 13h às 22h, e promete reunir apaixonados por carros. A entrada para o público é gratuita.



Johnatan Barbosa, organizador do Piqilow, conta que o evento tem como única finalidade a exposição dos carros e que cerca de 100 veículos estarão expostos, desde modelos clássicos como o Fusca, passando por carros de luxo como Audi e Mercedes-Benz, até carros populares como Gol e Celta.



Entre os destaques desta edição estão uma Mercedes com roda aro 20 e rebaixada e um Celta e um Honda Civic com pintura flake, modalidade muito utilizada na customização automotiva que se destaca pelo efeito brilhante.



O Plaza D’Oro Shopping está localizado na Av. Nápoli, n° 500, Residencial Eldorado, em Goiânia. Conta com estacionamento e diversas facilidades e serviços para quem valoriza localização, acessibilidade e comodidade. Todas as novidades e promoções do mall podem ser acompanhadas pelo instagram @plazadoro.



Serviço: 2ª edição do PiqiLow

Data: 22/06 (sábado)

Horário: 13h às 22h

Local: estacionamento do Plaza D’Oro Shopping - Av. Nápoli, n° 500, Residencial Eldorado, Goiânia - GO

Mais informações: Instagram @piqilow

Entrada gratuita para o público