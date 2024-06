Fábrica clandestina que distribuía bebidas para festas e formaturas é fechada em Goiânia

Uma fábrica suspeita de adulterar bebidas e depois levar o produto para ser servido em festas de formatura foi fechada durante uma operação da Polícia Militar (PM). Nesta terça-feira (18), os policiais chegaram até o lugar, que fica no setor Shangrilá, em Goiânia, depois de abordarem um caminhão com vários engradados de bebidas sem nota fiscal.

Segundo a PM, a equipe estava fazendo patrulhamento na região norte quando notou que um motorista ficou bem nervoso. Ao fazer a abordagem, viram que tinha vários engradados de bebida dentro do caminhão que ele dirigia e alguns cheios e outras garrafas vazias. Os policias pediram a nota fiscal desses engradados que estavam cheios e o motorista disse que não tinha nota ou outro documento que comprovasse a origem daquele produto.

Ainda conforme a PM, durante a abordagem a polícia descobriu que o motorista e o irmão são donos do galpão onde a fábrica funcionava e a empresa deles faz a parte logística de bufês em festas de aniversários, casamentos e formaturas. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, por isso até a última atualização da matéria não foi possível localizar a defesa.

No galpão indicado pelo motorista a polícia encontrou vários tipos de bebidas, principalmente destilados, como uísque, vodca e gin. A polícia disse que dentro do galpão tinham dois tonéis onde eles enchiam as garrafas com álcool sem procedência e levavam para os eventos.

A PM explicou que mesmo insalubre dava para perceber que eles estavam usando o galpão há um certo tempo para adulterar as bebidas. As embalagens eram tampadas e tinham rótulos recolocados de qualquer jeito, mas como eram eles mesmo que serviam nos eventos ficava difícil de outra pessoal perceber. A polícia registrou mais de 40 engradados de bebidas no galpão.