Fã de garis, menino ganha festa de aniversário temática em Aparecida

Uma equipe de garis da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) presenteou o pequeno Enzo Gabriel com uma festa de aniversário na segunda-feira (11). A equipe foi até o Setor Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia, para o aniversário de quatro anos do garoto que é admirador do trabalho realizado pelos agentes de limpeza.

A mãe de Enzo, Alcilene Alves de Oliveira, explica que o garoto é fã dos trabalhadores, já fez amizade com a equipe que realiza a coleta de resíduos do bairro e sabe o dia exato em que eles passam. “É um sentimento que não consigo explicar, ele está muito feliz com o aniversário e com a presença dos trabalhadores”, disse a mãe.

A equipe levou bolo temático, salgados, refrigerantes e balões laranja e verde em alusão às cores de seus uniformes. Enzo posou para as fotos com os garis e entrou no caminhão que realiza a coleta, realizando seu sonho. O sorriso largo nas fotos entrega sua alegria irradiante com a surpresa.

Foi Alcilene quem teve a ideia inicial, entrando em contato com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia por meio das redes sociais. Além da festa surpresa, ele ganhou de presente um boné amarelo que usou durante o aniversário e, nos próximos dias, vai ganhar um uniforme completo da SDU.