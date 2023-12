Faça a criançada se mexer para combater a obesidade. Veja dicas

Dados levantados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que cerca de 39 milhões de crianças lidam com a obesidade em seu dia a dia no mundo. Esse é um número preocupante, principalmente se considerarmos que estamos falando de uma das doenças mais complexas da atualidade.

Por isso, combater o sedentarismo infantil é uma prioridade. Fazendo com que os pequenos se mexam mais, é possível diminuir a incidência de sobrepeso e permitir que eles tenham uma infância mais saudável, assim como uma vida adulta mais equilibrada.

Confira algumas dicas para evitar o sedentarismo infantil e fazer com que as crianças se mexam mais no dia a dia.

1 IMPONHA LIMITES

O primeiro passo é impor limites. É notório que a tecnologia é válida, mas tempo demais em frente às telas não é algo recomendado para o bem-estar físico e psicológico das crianças. Sendo assim, estipule horários e prazos para que elas entrem em contato com esse tipo de recurso.

2 CUIDE DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL

Depois, é fundamental cuidar da saúde física e mental da criançada. Como vimos, há uma série de problemas que podem estar associados ao sedentarismo infantil, sendo essencial buscar meios de resolvê-los sempre que possível. Assim, o estímulo à prática de atividades será feito com segurança e sem pressão para a criança.

3 INVISTA EM ATIVIDADES FÍSICAS

O próximo passo é incentivar os pequenos a praticar atividades. Mas não foque apenas em uma: dê escolha e permita que eles escolham o que mais combinar com os próprios gostos e personalidade. A boa notícia é que há inúmeras alternativas, como natação, ciclismo, futebol, dança e vôlei.

4 PROPONHA ATIVIDADES DIVERSAS

Além da prática de esportes, é interessante focar em atividades diversas, que podem estimular a criança. Brincadeiras em grupo como queimada e pique esconde são as melhores maneiras de incentivar a movimentação entre os pequenos.

5 BUSQUE ALTERNATIVAS

Da mesma forma que acontece com os adultos, é importante focar em alternativas para fazer com que as crianças se mexam mais. Que tal ir à padaria caminhando, em vez de usar o carro? Ou subir os degraus das escadas, no lugar de usar o elevador ou as escadas rolantes? Esse tipo de prática ajuda muito.

6 PARTICIPE

Por fim, não deixe que a criança faça tudo sozinha. Os adultos são uma fonte de inspiração para os pequenos e, se você se exercitar, é muito provável que os inspire a querer praticar o mesmo ato. Então, faça a sua parte e dê o exemplo.

EXTRA - O sedentarismo infantil é algo grave e que pode trazer sérias consequências para o bem-estar e a qualidade de vida das crianças. Vale ressaltar que ele também pode levar prejuízos para a vida adulta, com uma maior tendência a desenvolver uma série de problemas de saúde no futuro. Então, fique de olho!

Fonte: Hospital Albert Einstein