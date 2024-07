Faca é tudo igual? saiba o que observar na hora de comprar uma

A faca, um objeto cuja origem remete à chamada Idade da Pedra (há 3 milhões de anos), mas que ainda hoje está muito presente no nosso cotidiano, guarda muito mais segredos do que se pode imaginar a mais afiada observação. Quem garante é o professor do curso de extensão em cutelaria da Universidade de Brasília (UnB) Milton Hoffmann.

Especialista com anos de experiência na área, ele afirma que o universo cutelaria abrange uma vasta gama de tipos de facas, cada uma com suas especificações, para variados usos e propósitos, desde atividades domésticas como cortar alimentos, até usos mais especializados como caça, combate e o colecionismo.



"Existem as várias facas de cozinha, de caça, pesca, para combates, para sobrevivência, e até para o uso nas artes marciais, cada uma com suas particularidades únicas", destaca o especialista, que também afirma que a observação de alguns detalhes são cruciais para se ter uma faca realmente eficiente e segura.



Hoffmann explica que diferente das facas produzidas em massa por meio de processos industriais, a cutelaria artesanal valoriza a tradição e a originalidade do design.”Cuteleiros, ou artesãos especializados, utilizam técnicas antigas para criar peças únicas, combinando funcionalidade e design excepcional. Estas facas são apreciadas tanto pela sua eficiência em corte, quanto pela beleza da peça como um todo”, explica.

Segundo o especialista da UnB, junto com uso dessas técnicas antigas, algumas milenares, a cutelaria também evolui e adota inovações no uso de matérias primas, nos designs diferenciados e técnicas de produção.

Escolher uma faca pode parecer algo trivial, ou simples, mas com algumas dicas importantes, pode-se não só economizar bastante ao saber identificar uma peça que seja realmente de qualidade e que irá durar a vida toda, mas também é possível identificar o tipo de utensílio que será mais seguro e eficiente para o que se quer fazer.

Quem dá essas dicas é Milton Hoffmann, que estará entre os convidados do Goiânia Knife Show, que será realizado entre essa sexta-feira e domingo, 12 a 14 de julho, na Villa Cavalcare. O evento de três dias irá trazer uma exposição de facas artesanais de design exclusivo, além de oficinas e palestras com cuteleiros renomados.

Simetria - simetria e alinhamento são parâmetros fundamentais em uma boa faca. Ele também sugere atenção ao tipo de aço utilizado, especialmente se a manutenção for uma preocupação. "Para menor manutenção, opte por aço inoxidável. Facas forjadas com aço carbono, ou até mesmo o aço damasco, requerem mais cuidados para evitar oxidação", explica Milton.

Finalidade: identificar o uso principal da faca é fundamental para se ter a eficiência esperada da peça, especialmente em relação à qualidade do corte. Segundo o especialista da UnB, é um erro grave achar que facas são todas iguais. “Facas de cozinha são diferentes, por exemplo, das facas de caça ou sobrevivência. Ao usar uma faca para cortar um tipo de material para o qual ela não foi projetada, afeta diretamente a qualidade e durabilidade do seu corte”, destaca.

Material da lâmina: observar o tipo material do qual a lâmina é feita é fundamental para se escolher uma boa faca. O aço inoxidável é popular por sua durabilidade e resistência à corrosão, enquanto lâminas de aço carbono são conhecidas por sua maior retenção de fio.

Ergonomia do cabo: Milton lembra que tal como a lâmina, a escolha do tipo de cabo é fundamental para se ter uma faca eficiente, devendo-se levar em conta o peso ideal, durabilidade da matéria prima e principalmente a ergonomia do seu design, que garantirá uma pegada firme e segura.

Manutenção: para escolha de uma boa faca é importante considerar a facilidade de afiação e outros procedimentos de manutenção que sejam simples. “Algumas facas requerem cuidados especiais e afiação regular para manter seu desempenho”, ressalta.