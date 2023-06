Falha no motor pode ter causado pouso de emergência de avião em milharal, diz piloto

O avião que fez um pouso forçado em um milharal, na zona rural de Luziânia, pode ter tido uma falha mecânica no motor. A suspeita foi repassada pelo piloto da aeronave ao Corpo de Bombeiros logo após o acidente. Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) afirmou que está trabalhando para terminar a investigação o mais rápido possível para confirmar o que, de fato, aconteceu.

O acidente ocorreu no sábado (3), na Região do Entorno do Distrito Federal. Estavam no avião um professor de voo, de 28 anos, e um piloto estudante, de 31. A identidade deles não foi revelada pelos Bombeiros.

De acordo com o relato do piloto, eles saíram do aeroclube da cidade para fazer uma aula, já tinham sobrevoado cerca de 30 km, até que o motor parou de funcionar. Tentaram ligar duas vezes, na terceira tentativa o motor ligou, porém sem potência suficiente para manter a altitude. Com isso, o piloto teve que escolher uma área para realizar o pouso forçado.

Segundo os bombeiros, o local onde a aeronave fez o pouso é de difícil acesso, mas os passageiros foram encontrados graças aos funcionários da fazenda, que usaram um drone para encontrar o avião. Apesar do susto, ninguém se machucou.

O Aeroclube de Luziânia afirmou que o professor fez todo o possível para evitar o acidente. Disse, ainda, que o avião estava abastecido e que está colaborando com as investigações.