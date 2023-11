Falso contador é investigado por suspeita de desviar mais de R$ 100 mil de FGTS de contas

Reginaldo de Sousa Moreira Junior, de 22 anos, é investigado pela Polícia Civil por suspeita de desviar quase R$ 103 mil em pagamentos de multas rescisórias e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em Goiânia. Além desses crimes, há outras denúncias por estelionato em uma empresa de consórcios, também na capital, e por desvio de dinheiro público, no Tocantins.

A última denúncia foi feita por uma empresa que presta serviços de contabilidade, em Goiânia, local em que ele trabalhou por 43 dias, após apresentar um diploma falso em ciências contábeis. O Daqui não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

Segundo as investigações, a prestadora de serviços contábeis contratou Reginaldo como analista de departamento pessoal, momento em que ele teve acesso ao sistema da empresa para desviar os valores do FGTS, que eram depositado mensalmente. O mesmo ocorreu em relação as multas rescisórias de funcionários demitidos. O dinheiro era destinado para a conta bancária de uma mulher, apontada como laranja no esquema.

"O departamento responsável pelo controle financeiro desta empresa desconfiou quando os valores deixaram de cair nas contas corretas. Segundo o advogado que representa a empresa, Renato Fleury, foi constado que as guias eram fraudadas dentro do site da Caixa Econômica Federal (CEF). Após a auditoria, Reginaldo não apareceu mais na empresa', conforme o advogado em entrevista à TV Anhanguera.

Estelionato

Em 2020, foi aberto um inquérito policial contra Reginaldo, também por estelionato, em uma empresa de cotas de consórcio para veículos, na capital, ao qual ele trabalhou por um ano e três meses como vendedor. A denúncia descreve que o suspeito teria pedido à um cliente, via Whatsapp, o depósito de R$ 10 mil como ressarcimento, após ele fazer o lance para ele.

No entanto, o cliente teria desconfiado e conferido no sistema da empresa que nenhum lance de consórcio havia sido feito.

Desvio de dinheiro público

Reginaldo de Sousa também foi denunciado pelo Ministério Público, em 2019, por desviar recursos de conta e falsificar documentos, na Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins, local em que ocupava a função de chefe de controle. O documento descreve que ele agia em conjunto com a então presidente da Casa, Maria da Consolação (Podemos).

Maria da Consolação solicitou que o segundo requerido, Reginaldo, lhe emprestasse sua conta bancária para transferir (desviar) dinheiro da conta bancária do órgão legislativo, para que não levantassem suspeitas dos desvios. Diante disso, o segundo requerido, Reginaldo, começou a realizar diversas transferências em dinheiro da conta bancária da Câmara Municipal para a sua conta pessoal, atendendo sempre às ordens da primeira requerida [Maria da Conceição] e em benefício próprio” diz a denúncia do MPTO.

O pagamento previdenciário de servidores também foi desviado, segundo a denúncia. Em dois meses, os valores transferidos para sua conta foram de quase R$ 30 mil. O total de prejuízo aos cofres públicos se aproximou dos R$ 50 mil, conforme o MPTO.

Ao Daqui, o órgão informou que há duas ações contra Reginaldo, sendo uma denúncia criminal e outra por improbidade.

A reportagemtentou contato com a Câmara Muncipal de São Miguel do Tocantins, via telefone e por e-mail, mas até a última atualização, não houve retorno. Também não conseguiu contato com a ex-presidente da Casa, Maria da Consolação.