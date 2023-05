Falta de coleta de lixo afeta vários bairros de Goiânia e moradores pedem ajuda

Moradores de diversos bairros de Goiânia estão tendo problemas com a coleta de lixo. De acordo com os relatos, há dias o lixo já não é coletado nos setores como: Castelo Branco, Santo Hilário, Jardim Santo Antônio e Residencial Della Penna.

Nesta quarta-feira (10), o jornal Anhanguera também mostrou que cinco caminhões estavam parados no pátio da Comurg. A reportagem pediu esclarecimentos sobre a situação para a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) na tarde desta quarta-feira. Em nota, a Comurg admitiu que nos últimos dias a coleta de lixo orgânico na capital passa por instabilidade no que se refere à frequência.

“O serviço exige bastante dos caminhões, que por sua vez, sofre com o desgaste natural devido o tempo de uso, e em função disso, as quebras são frequentes”, diz um trecho do comunicado.

Denúncias

Adma Dourado, moradora há mais de 20 anos do setor Santo Hilário, na região Leste da capital, relata que o caminhão da coleta seletiva passava às segundas, quartas e sextas-feiras no setor, mas que há mais de um mês essa regularidade já não é cumprida e, ainda, que o lixo não é coletado há mais de uma semana. Segundo ela, essa não é a primeira vez que a situação acontece.

“As lixeiras só estão enchendo, os bichos estão tomando conta e entrando até nas nossas casas.Barata, mosca, formiga. Sem falar do mau cheiro. Tem muito lixo pelo bairro”, afirmou.

Já José Iran Silva Cavalcante, morador do setor Castelo Branco, na região Oeste de Goiânia, relata que o lixo está na porta das casas do setor há 9 dias. Segundo ele, a situação também aconteceu outras vezes.

“Moro nesse setor faz 35 anos e isso sempre acontece, às vezes por mais de duas semanas. O sentimento é de indignação porque pagamos os nossos impostos em dia e, para piorar, estamos praticamente ao lado da Comurg”, destacou.

O morador também contou que reportou o problema no aplicativo da Prefeitura, mas que não teve retorno.

“O aplicativo não funciona, e enquanto isso, já vimos até rato correndo nas ruas, cachorro rasgando sacos de lixo e espalhando os resíduos, e muito mau cheiro”, pontuou.

Nota da COMURG na íntegra:

“NOTA - COMURG

A propósito de solicitação deste veículo de comunicação, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), informa o que se segue:

- A Comurg esclarece que nos últimos dias a coleta de lixo orgânico na capital passa por instabilidade no que se refere à frequência.

- O serviço exige bastante dos caminhões, que por sua vez, sofre com o desgaste natural devido o tempo de uso, e em função disso, as quebras são frequentes.

- Um dos grandes problemas é a escassez de peças de reposição no mercado.

- A Comurg não mede esforços para sanar todas as dificuldades, e voltar a prestar os serviços com a qualidade de sempre.

Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg)”