Família busca informações sobre idoso desaparecido há uma semana em Catalão

Uma família de Catalão, na região sudeste do estado, procura por um idoso de 73 anos que desapareceu no último dia 28 de novembro, no setor Jardim Paraíso. Ao todo, já são sete dias sem notícias de Oliveira Bernardes da Silva.

De acordo com Brenda Gonçalves, neta de Oliveira, no dia anterior ao desaparecimento, o idoso teve um surto e foi encontrado em uma fazenda próxima. Ao retornar para casa, segundo a neta, o avô não reconhecia o local.

No dia seguinte, ela conta que Oliveira acordou de manhã e saiu para recolher material reciclável, como costuma fazer todos os dias. No período da tarde, por volta das 15h, ele resolveu sair de casa, momento a partir do qual não foi mais visto.

De acordo com Brenda, o carrinho utilizado pelo idoso para recolher os materiais recicláveis foi encontrado no mesmo dia do desaparecimento, em uma rua paralela à rua em que o idoso mora. Entretanto, ninguém no local relatou ter visto Oliveira.

“Estamos desesperados e angustiados, mas não podemos desistir. Todo dia também saímos em grupos separados para verificar locais em que ele já passou”, afirmou Brenda Gonçalves.

A Polícia Civil informou que está realizando investigações e que ainda não tem novidades sobre o caso.

Quem tiver informações sobre o caso, pode entrar em contato com a polícia, por meio do número 190 ou com Brenda Gonçalves, pelo telefone (64) 99917-1989.