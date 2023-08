Família busca pistas sobre servidor público que desapareceu após deixar almoço no trabalho da esposa

A família de Ademar Silva, de 55 anos, busca informações sobre o desaparecimento do homem, que é servidor público em Anápolis, no Centro do estado. De acordo com a família, Ademar foi visto pela última vez no último sábado (19).

Segundo a esposa de Ademar, Marcilene Barbosa, no último sábado (19), ela e o marido saíram de casa por volta das 06h20 da manhã para ir ao trabalho. Marcilene contou que o marido a deixou no local de trabalho e, no horário de almoço, ele levou uma refeição para ela.

De acordo com a esposa, Ademar trabalha aos finais de semana em um pit-dog, e, por saber que neste dia ele não a buscaria no trabalho, ela foi para casa sozinha. Ao chegar, ela relatou à polícia que encontrou a luz de fora apagada, fato que estranhou, já que ele sempre deixava a luz acesa.

Ao entrar em casa, Marcilene também encontrou um bilhete deixado por Ademar dentro de uma Bíblia, em que ele relata, entre outras coisas, que “se afundou em dívidas e mais dívidas e que tudo o que buscou foi se destruindo”.

Ademar saiu de casa com apenas uma mochila e poucas peças de roupa, além de ter feito um saque na conta da esposa no valor de R$ 600. Segundo a esposa, não houve qualquer desentendimento entre a família.

Apelos

A mãe e a filha de Ademar fizeram apelos emocionados para que ele volte para casa. “Nós estamos todos desesperados, estou precisando de uma notícia do meu filho, por favor nos ajudem. Eu não estou mais aguentando esse desespero”, afirmou Joaquina, mãe de Ademar.

A filha de Ademar, Mariane, disse que o pai nunca sumiu dessa forma. “Ele me mandou várias mensagens dizendo que me amava. Volte pra gente, está todo mundo esperando o senhor. Eu só peço que o senhor volte, por favor. Não importa o que aconteça”, declarou.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Ademar Silva, pode informar para a polícia por meio do número 190, ou para a família, pelos números (62) 99152-4291 e (62) 99121-3430.