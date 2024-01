Família busca por jovem que desapareceu após sair de casa em Goiânia

A família de Pettson de Souza Gomes Duarte, de 21 anos, procura pelo jovem que está desaparecido há 10 dias em Goiânia. Segundo a família, o jovem saiu de casa após discutir com os pais.

Ele me falou que estava brigado com a mãe e eu falei para ele conversar com ela e pedir desculpa. Liguei para a mãe dele e ele discutiu com a gente e saiu de casa”, explicou Helson Gomes Duarte, pai de Pettson.

De acordo com o pai, Pettson desapareceu no dia 16 de janeiro deste ano, no Setor Castelo Branco. Ele informou que procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrências, mas foi orientado a voltar no outro dia. No dia 18, o boletim foi registrado e a polícia informou que Pettson havia sido visto, no mesmo dia, na região do Ceasa.

"No dia 18, a polícia parou ele na região do Ceasa, revistou e liberou. Quando eu fiquei sabendo que ele estava naquela região, fui andar atrás, mas não achei. Já falei com todos os amigos dele e ninguém sabe onde meu filho está. Não é fácil, não desejo isso para ninguém”, afirma o pai.

Pettson mora com o pai, o avô e dois irmãos. Segundo Helson, quando os dois discutiam ele ficava emburrado no quarto, mas nunca tinha saído de casa. Preocupado, o pai pede para que quem tiver informações sobre o jovem entre em contato pelo 197.

"Ele mora comigo há 6 anos e a mãe dele mora em Vilhena, em Rondônia. Quem souber dele liga para mim, pelo amor de Deus. Peço que onde ele estiver me dê sinal e comunica que está bem. Não estou nem dormindo", afirma o pai.

O caso é investigado pelo Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID).