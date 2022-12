Família cria vaquinha para ajudar jovem acamado após acidente de moto, em Aparecida de Goiânia

A família de George Martins, de 28 anos, pede ajuda para conseguir arcar com as despesas do jovem que sofreu um acidente de moto em fevereiro deste ano e, desde então, está acamado. O rapaz é cuidado por seu pai, Jesus Batista, que é motorista por aplicativo e precisou largar o trabalho para se dedicar ao filho.

A família conta que George tinha uma vida normal antes do acidente, convivendo com a família, trabalhando e com uma namorada. Então, após perder o controle de sua moto em uma rotatória, ele bateu a cabeça contra um poste e fraturou os ossos do crânio, que deixou várias sequelas. O acidente aconteceu no dia 14 de fevereiro e, desde então, George não anda, não fala e se alimenta somente por sonda.

O jovem mora atualmente com o pai, Jesus, uma tia e um primo, mas somente a tia, que é merendeira, possui renda para arcar com as despesas da casa. Com a ajuda de uma vaquinha virtual, a família conseguiu comprar uma capa hospitalar para George, mas como o rapaz é muito alto, o móvel se tornou pequeno. Além disso, pelas questões financeiras, compraram uma cama mais velha e que tem trazido problemas, como uma das rodinhas quebradas, o que impossibilita o manuseio da cama pelo quarto.

O quarto onde George está também precisa de melhorias. O teto do quarto está com bastante infiltrações e, por isso, corre o risco de desabar. “Quando chove, precisamos arrastar a cama, mas com a rodinha quebrada é muito difícil. O telhado precisa ser trocado, pois há muitas goteiras”, disse o pai do jovem.

George perdeu a mãe há 15 anos, então depende somente do pai e de um irmão, que é mais novo que ele e não mora na mesma casa. Jesus conta que o irmão, Átila Pereira, vai na residência dos dois todos os dias para dar banho e fazer os curativos necessários.

O rapaz recebe o seguro por Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT), mas que, segundo o pai, é usado para arcar com as medicações do jovem. Outras despesas, como fraldas e alimentação via sonda são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Jesus aguarda também pelo Benefício de Prestação Continuada – BPC, que garante um salário mínimo por mês à pessoa com deficiência de qualquer idade para ajudar nas despesas.

Para ajudar na vaquinha virtual, clique aqui. Caso queira entrar em contato direto com o pai de George, o número é: (62) 99568-7278.