Família pede ajuda para encontrar adolescente que desapareceu após sair para ir à escola, em Goiânia

Uma família que mora no setor Vila Legionárias, em Goiânia, procura por uma adolescente de 16 anos que saiu de casa para ir à escola na última quinta-feira (30) e desapareceu. Os avós de Jullianna Godoi Gomes registraram um boletim de ocorrência no último dia (31). Segundo eles, a menor faz uso de medicação controlada por ter crises de epilepsia.

Edilamar Godoi, avó da menor, relatou à Polícia Civil (PC), que a adolescente saiu de casa sem levar celular, mas levando consigo documentos pessoais, cartão do vale transporte e roupas dentro de uma mochila que era usada por Jullianna para ir à escola.

“No dia em que ela desapareceu, foi tudo normal antes de ela sair de casa, por volta das 06h50 da manhã. Ela me ajudou a tomar meus remédios, pediu benção e foi para a escola, mas não foi à aula nem na quinta e nem na sexta-feira. Não teve briga”, contou a avó.

De acordo com os avós, a diretora da escola em que Jullianna estuda relatou que colegas de sala da menor afirmaram que a adolescente mencionou que iria se encontrar com um namorado, o qual a família desconhece.

Preocupação

Ao Daqui, a avó detalhou que ela e o marido são os responsáveis pela adolescente desde que ela nasceu, já que a mãe da menor, que também mora com a família, teria problemas de saúde. Além da falta dos remédios controlados que a adolescente faz uso, os avós temem que algo de ruim possa ter acontecido com ela.

Isso porque, segundo a avó relatou à Polícia, Jullianna estaria conversando com um rapaz, maior de idade e que afirmou para a menor ser do Espírito Santo. De acordo com Edilamar, o rapaz teria feito diversas ameaças à adolescente, que enviou para mais de R$ 700 para ele, por meio da conta da avó.

Informações

A família pede que quem tiver informações sobre o paradeiro de Jullianna, entre em contato no telefone (62) 62 3281-7165 ou pelo 190.

A Polícia Civil informou que já está investigando o caso.