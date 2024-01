Família pede ajuda para encontrar idoso que foi visto pela última vez em clínica de Goiânia

A família de Deusdete José dos Reis, de 70 anos, procura pelo idoso que desapareceu na porta de uma clínica no Setor Aeroporto, em Goiânia. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil. Deusdete sumiu na tarde desta quinta-feira (11).

Em contato com a reportagem, a neta de Deusdete, Raízza Athaís, relatou que o avô mora em Acreúna, e nesta quinta (11), uma tia o trouxe para Goiânia a fim de fazer exames médicos. O último paradeiro do idoso foi nas proximidades da Avenida República do Líbano, nº 966, em Goiânia.

O idoso tem demência por conta de acidentes vascular cerebral (AVC’s) que aconteceram com ele. Por conta disso, não consegue pedir comida, ir ao banheiro e não consegue falar o nome dele completo.

Quem tiver informações de Deusdete José dos Reis pode entrar em contato com o 197 da Polícia Civil.