Família procura homem desaparecido há mais de um mês

Wanderson Junio de Jesus Espíndola, de 33 anos, está desaparecido desde o dia 9 de setembro. A família informa que ele pediu uma bicicleta emprestada do vizinho para “dar uma saidinha” e não retornou.

Ele estava trabalhando informalmente como pedreiro e mora em uma casa no setor Condomínio Amin Camargo, em Goiânia, com a mãe, um irmão e dois sobrinhos. No momento que saiu, apenas as crianças estavam na residência e não souberam informar com qual roupa o tio estava.

Familiares contam que uma outra vez Wanderson sumiu por 15 dias, mas foi encontrado por uma prima internado no Credeq, onde estava há 13 dias. Dessa vez a família esperou por 15 dias para ver se o jovem retornava por conta própria.

Como isso não ocorreu já o procuraram em hospitais, clínicas de reabilitação, IML e na polícia para saber se estava preso. Sem sucesso nas buscas, também registraram um boletim de ocorrência informando sobre o desaparecimento.

Quem tiver informações sobre Wanderson Junio de Jesus Espíndola pode informar para o 197 da Polícia Civil ou pelo celular do tio (62) 9 9942-1926.