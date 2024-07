Família procura homem que desapareceu após ser internado em clínica de reabilitação

Donizetti Rosa, de 55 anos, está desaparecido há 13 dias em Caldas Novas, na região sul do estado. À reportagem, uma irmã do homem disse que ele tem problema de alcoolismo. É a primeira vez que Donizetti some sem dar notícias, disse a família.

Ao Daqui, a família disse que Donizetti Rosa desapareceu no dia 28 de junho, três dias após ter sido internado em uma clínica de reabilitação para tratar do vício em bebida alcoólica.

Além do 190 da Polícia Militar (PM), a família divulgou dois números para receber informações que possam levar até o paradeiro de Donizetti Rosa: (64) 99264-8919 ou (64) 98118-8410.