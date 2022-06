Família procura por idoso com Alzheimer desaparecido há três dias

Um idoso com Alzheimer está desaparecido há três dias em Jataí. A família concentra as buscas em uma área rural da região. Irani Frutuoso de Assis, tem 76 anos e esta é a primeira vez que ele saiu de casa sem dar notícias.

A filha do idoso, Kerly, informou que no momento as buscas estão concentradas em uma área de 12 km de estrada vicinal, na região da Picada. Segundo ela, o homem tinha uma fazendinha na região e pode ter tido uma memória e ido até o local.

“Pelo problema dele de Alzheimer ele pode ter tido uma memória, uma lembrança e querer voltar para essa fazenda. Então a gente tá com as buscas nessa região” disse a filha do idoso, Kerly.

Além dos familiares e conhecidos, Kerly nos informou que a equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e a Polícia Militar, ajudam nas buscas de Irani Frutuoso. A última vez que ele foi visto por um conhecido foi no trevo de Jataí na BR 364 saída para Mineiros (próximo ao Condomínio Itália).

Irani toma medicação para o Alzheimer e, por não ser algo recorrente a família não sabe onde buscar por ele. Ainda segundo informações de sua filha, ele tem parentes em Orizona. A família pede ajuda para localizar o idoso, e disponibilizou um telefone para informações:

Se tiver qualquer informação fale com: Kerly (filha): 064996437511

