Família procura por idoso que está desaparecido há seis dias em Buriti Alegre

A família de Wilmar José Evangelista, de 64 anos, procura por ele há 6 dias, em Buriti Alegre, no sul goiano. Wilmar sumiu após sair de casa na manhã do dia 11 de outubro.

Em contato com a reportagem, o irmão de Wilmar, Valdivino Evangelista relatou que o idoso tem sintomas de depressão e tomava a medicação duas vezes por dia. A família procurou a delegacia local no primeiro dia do desaparecimento, porém por falta de instrução, só registrou o boletim de ocorrência na tarde de segunda-feira (16).

Valdivino contou que no dia 11 de outubro, Wilmar foi visto por um vizinho às 7h, na porta de casa, e depois ninguém teve notícias sobre o seu paradeiro. De acordo com a familia, essa foi a primeira vez que Wilmar saiu de casa sem avisá-los.

A reportagem questionou a Polícia Civil sobre as buscas pelo desaparecido e foi informado que por enquanto não há novidades na investigação. Quem tiver informações de Wilmar pode entrar em contato com o 197 da Polícia Civil.