Famílias da região noroeste de Goiânia estão saindo do aluguel

Segundo dados de 2021 do Instituto Mauro Borges (IMB), 79% das famílias que vivem em Goiás e ainda não têm casa própria pagam aluguel. Conciliar a despesa com a compra do imóvel é um dos grandes desafios para sair desta estatística - inclusive, mais da metade dos brasileiros que ainda não tem casa própria enfrentam este desafio, conforme a Fundação João Pinheiro. A iniciativa privada tem se unido ao setor público para viabilizar a aquisição.

É o caso da In Inteligência Construtiva, que acaba de entregar Life In Residence na região Noroeste, uma das mais populosas da capital, cujas vendas foram realizadas em condições facilitadas. Em uma área de quase 10 mil metros quadrados (m²), no setor Estrela Dalva, foi entregue dentro do prazo estipulado. O imóvel conta com 160 apartamentos de 2 quartos a partir de 43 m² em dez torres.

“Nós realizamos um plano de pagamento facilitado para ajudar as famílias a conciliar o pagamento da compra do imóvel e o pagamento aluguel durante as obras. A entrada, que normalmente o adquirente paga à vista para a construtora, nós parcelamos em até 60 vezes”, explicou um dos sócios da In Inteligência Construtiva, Paulo Humberto.

Além da entrada facilitada, os compradores podem receber subsídio do governo federal para a aquisição e ter acesso a taxas de juros menores. "Os compradores conseguem um apartamento com pouco sinal, fazendo bom financiamento dentro do programa do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida”, acrescentou.

Rodrigo Lima, também sócio da In Inteligência Construtiva, explica que, durante a fase de estudos para desenvolver o projeto, a empresa identificou a necessidade de ter um residencial atualizado tanto para atender os moradores que ainda viviam de aluguel quanto para trazer requalificação à região que tem potencial de crescimento e de valorização altos.

Para de fato trazer uma novidade para a região, a In Inteligência Construtiva buscou os melhores itens de lazer, que são encontrados em produtos premium dentro da região de Goiânia, incorporando em um produto mais econômico. “Assim, estamos entregando aos moradores equipamentos, salão de festa, academia, piscina, quadra poliesportiva, churrasqueiras, pet place, pomar, espaço kids e principalmente tudo entregue, equipado, mobiliado, pronto para o condomínio usar”, concluiu Lima.

Ele acrescenta que o apartamento teve valorização desde o lançamento e, quem comprou no início, além de sair do aluguel, tem suas economias aplicadas atualizadas em valor acima da inflação, ou seja, um patrimônio valorizado.

Sonho da casa própria

Para os proprietários, a entrega das obras foi um dia especial. Para a manicure Mirian Alves, define o imóvel como um sonho de vida. “A gente conseguir comprar e ter o nosso próprio lar e pagar uma coisa que é nossa é uma grande realização", afirmou.

Para os recém-casados Jessica Emmanuelle e Victor Sobrinho, o Life In foi o mais atrativo da região para dar início à construção da vida a dois. "Tivemos recentemente o nosso bebê e agora a realização do nosso próprio imóvel. Olhamos outras opções, mas o Life In agregou pelo espaço e pela quantidade menor de apartamentos, então assim teremos mais benefícios com poucos moradores", destacou.

Cada torre é dividida em duas, totalizando 10 blocos, apenas 4 unidades por andar em cada uma, deixando o ambiente mais privativo. Outro diferencial oferecido pelo Life In Residence, é que algumas unidades contarão com um jardim privativo no térreo da torre e outras unidades terão disponíveis vagas duplas de garagem para os moradores.

União de esforços para diminuir o déficit habitacional

Para o desenvolvimento e construção do Life In, a In Inteligência Construtiva contou com a parceria da Trinus.Co, um ecossistema tecnológico que potencializa cada etapa do ciclo imobiliário. "Foi uma parceria muito importante para nós. Nós estamos atuando em vários segmentos aqui, não só no econômico, mas também no médio, no alto padrão, e essa diversificação e ter parceiros consolidados que conseguem surfar todas as ondas no mercado é muito importante para nós", afirmou.



"A gente tinha certeza de que esse empreendimento seria um empreendimento de sucesso, que é o que a gente consegue ver hoje nesse evento. Muitas famílias, muita gente sorrindo aqui. Acho que a gente conseguiu cumprir através dessa parceria com o propósito que a gente teve lá no início. De entregar sonho, de entregar a concretização de muito pensamento e sonho lá atrás planejados junto com o pessoal da IN", finalizou a gestora da Trinus.Co, Kamilla Rodrigues.