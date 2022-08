Famílias em programas sociais podem agendar instalação gratuita de novas parabólicas, em Goiânia

A “Siga Antenado”, entidade criada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), informa que famílias inscritas em programas sociais vão receber gratuitamente a instalação das novas parabólicas de 5G, em Goiânia. Os interessados podem agendar a troca no site da entidade a partir desta quarta-feira (3).

Com a implementação da tecnologia 5G na capital goiana, as antenas parabólicas tradicionais não vão funcionar mais. Para receber a nova parabólica digital gratuitamente, é necessário estar inscrito em algum programa do Governo Federal ou no CadÚnico. Os interessados devem acessar o site, inserir seu NIS ou CPF, responder as perguntas do questionário e agendar o dia e horário para fazer a instalação.

Antes de receber o kit gratuito, os moradores vão receber uma visita de um técnico para vistoria. De acordo com a Siga Antenado, se não houver a troca do equipamento, a qualidade da imagem e do áudio pode ficar comprometida com chuviscos, travamento e até a interrupção permanente da transmissão.

Nesse primeiro momento, a mudança vai acontecer apenas nas capitais brasileiras. Posteriormente, as cidades com até 500 mil habitantes serão contempladas e, por fim, os municípios do interior. Quem possui TV por assinatura não precisa fazer a mudança.

Para o interessado saber se faz parte de algum programa social do governo federal, basta acessar o site do Cadastro Único, preencher o formulário com seu nome completo, data de nascimento, nome da mãe e selecionar o estado e município onde mora. Em seguida, é necessário clicar em “Emitir” para saber se está no cadastro ou não.

O que muda

A entidade informa que com a chegada do 5G no Brasil, a nova frequência do celular poderá gerar interferências na recepção dos sinais de TV pelas antenas parabólicas da Banda C.

O 5G pode dar suporte a diversos tipos de aplicações, como os sistemas de pagamento e a viabilização de carros autônomos. Além disso, pode auxiliar em outras soluções de Internet das Coisas, envolvendo sensores e monitoramento em fábricas ou em serviços públicos (como acompanhamento de consumo de água ou de lâmpadas de postes).

A nova tecnologia pode contribuir também na produção industrial, permitindo a troca de dados entre máquinas, instalações, humanos e robôs. Sendo assim, será possível desenvolver uma logística inteligente e uma produção conectada, levando ao avanço industrial conhecido como ‘Indústria 4.0’.