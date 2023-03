Famílias são resgatadas após ficarem ilhadas em casa depois de rio transbordar em Anápolis

Famílias foram resgatadas após ficarem ilhadas em suas casas após o Rio Capivari transbordar devido ao grande volume de chuvas em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, os agentes que participaram da operação, tiveram que usar um bote salva vidas.

No total quatro vítimas foram resgatadas em duas casas diferentes nesta terça-feira (14). “Haviam outras pessoas em casas diversas, mas, como o nível do rio estava abaixando, mesmo com a orientação dos nossos militares elas não quiseram abandonar suas residências”, disseram os bombeiros.

Segundo os agentes, também foram resgatados cinco animais, sendo quatro cachorros e um porco.