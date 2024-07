Family na Roça acontece neste sábado em Goiânia

Neste sábado (20), acontece o Family na Roça, das 16h às 22h, no Campus 153 da igreja Family Church, no Jardim Santo Antônio, em Goiânia. Além da decoração com a temática de roça, o evento contará ainda com barraquinhas, comidas típicas goianas, jogos tradicionais, pescaria, touro mecânico e demais brinquedos para as crianças, e ainda show ao vivo com a banda Xote Santo.



O objetivo o é conectar pessoas, em um momento de comunhão e lazer para as famílias. O valor arrecadado durante a festa será destinado para o instituto Alcance, projeto social da Family Church, que promove diversas ações ao longo do ano para auxiliar pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social.



Os ingressos do evento, que é aberto à comunidade, estão à venda no link da bio da @familychurchbr, com várias opções de combos: combo fazenda com três entradas a R$50, combo roça com duas entradas a R$35 e combo sertão individual a R$20 reais. Crianças de até 9 anos têm entrada gratuita.



Serviço: Family na Roça

Data: 20 de julho

Horário: das 16h às 22h

Local: Family Church – Campus 153 – Rua 23, Jardim Santo Antônio (antiga Master Hall).

Ingressos: link da bio da @familychurchbr