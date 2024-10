Famosa em Trindade, Arara Pipoca morre após ter asas cortadas e levar choque em fiação

Uma arara-canindé, conhecida por 'Arara Pipoca', morreu após ter as asas cortadas e levar um choque em uma fiação, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Ela ficou famosa após conquistar os moradores da cidade e interagir com as pessoas que passavam na rua (assista acima). Ainda não há informações sobre quem teria cortado as asas da ave.

Ao jornal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Trindade lamentou a morte da arara e informou estar investigando o caso para descobrir quem cortou as asas da Pipoca (leia nota na íntegra ao final da matéria).

O animal morreu na manhã de domingo (20). Nas redes sociais, um perfil criado por moradores para compartilhar momentos com a arara, publicou uma nota comunicando a morte e disse que pessoas maldosas cortaram as asas da Pipoca, o que teria prejudicado a estabilidade dela na hora de voar.

Infelizmente por conta da crueldade de pessoas maldosas terem cortado sua asa, sua liberdade, ela tentou realizar sua rotina de ir para a feira que acontece todo domingo, mas por conta da falta de estabilidade no voo ela pousou em um fio de energia e morreu eletrocutada", diz a nota.

Na semana passada, o mesmo perfil dedicado ao animal, havia postado uma foto da arara com as asas cortadas e lamentando a maldade que fizeram com ela. "Por favor, não me deixa sem voar. Nossa Pipoquinha é uma ave livre, não sei porque de tanta maldade cortaram a sua liberdade", dizia a postagem.

Nota da SEMMA

Nós da SEMMA manifestarmos nosso profundo pesar pela morte da Arara Pipoca que dias antes havia desaparecido, voltou com as asas cortadas. A suspeita é que em função da dificuldade em voar, acabou pousando em uma fiação quando recebeu uma descarga elétrica.

A Secretaria de Meio Ambiente está investigando o caso para descobrir quem cortou as asas da Pipoca.

É uma pena como aconteceu esse incidente e aqui fica um apelo por mais conscientização à liberdade de animais silvestres.