Fazenda produzirá hortaliças dentro de shopping na capital

A maior rede de fazendas urbanas do País, a BeGreen, inaugura, na próxima sexta-feira, dia 25 de março, sua primeira unidade no Centro-Oeste, instalada dentro do complexo do Shopping Passeio das Águas, em Goiânia.

A Fazenda Urbana BeGreen ocupa uma área de 1,1 mil metros quadrados do shopping e terá capacidade para produzir 2,7 toneladas de hortaliças por mês, o equivalente a cerca de 25 mil plantas, com a característica de serem orgânicas, ou seja, sem agrotóxicos.

Além da horta, o espaço também contará com uma loja conceito, onde o público poderá comprar hortaliças e produtos sustentáveis, como sacolas ecológicas e artigos de jardinagem, além de produtos de limpeza naturais e veganos. A fazenda também oferecerá o serviço de assinaturas de box de hortaliças, onde moradores assinantes poderão receber as verduras, alfaces, outras folhosas e temperos frescos em casa, colhidos no mesmo dia da entrega.

A unidade de Goiânia será a sétima da BeGreen no País. Nela, as hortaliças são produzidos numa grande estufa tecnológica, cultivadas por meio da hidroponia, ou seja, as raízes se desenvolvem na água, em soluções que recebem os nutrientes necessários para que cresçam saudáveis. Um sistema de climatização de alta tecnologia permite o controle remoto da temperatura da estufa e uma produtividade 28 vezes maior que no cultivo convencional.

Mineiros e goianos

O CEO da BeGreen, Giuliano Bittencourt, lembra que o projeto nasceu em Belo Horizonte (MG) e que Goiânia foi escolhida para abrigar a primeira unidade do Centro-Oeste justamente por ter um público consumidor muito parecido com o mineiro, principalmente em relação aos hábitos alimentares, com preferência por produtos mais naturais.

Ele explica que a estufa tecnológica abrigará mais de 20 variedades de produtos e o público também poderá visitá-la. Os ingressos custam a partir de R$ 25 (R$ 12,50 a meia) e incluem uma aula de sustentabilidade e a colheita de até quatro itens na estufa. As escolas e universidades de Goiânia e região também poderão agendar visitas.

Giuliano Bittencourt diz que a BeGreen nasceu para ser uma empresa de produção de hortaliças dentro da cidade, reduzindo o desperdício para próximo de zero, não utilizando agrotóxico, diminuindo o consumo de água em 90% e controlando tecnologicamente a produção, de maneira que o metro quadrado seja mais produtivo. “Nós também cuidamos da entrega para o consumidor final, no conceito ‘Da Fazenda para a mesa’ com taxa de entrega gratuita”, destaca.

A previsão é que a próxima unidade do Centro-Oeste seja instalada em Brasília. Ele lembra que a fazenda urbana traz o campo para dentro da cidade e deixa as crianças mais próximas de uma alimentação mais saudável e um futuro mais sustentável.

“Está no DNA da BeGreen o trabalho de conscientização da sociedade para a produção e consumo de alimentos de forma sustentável e saudável. Por isso, promovemos experiências educacionais”, completa.